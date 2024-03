Grève au sein de la ville des Abymes : affrontement entre grévistes et non-grévistes

Après quatre jours de grève, les agents municipaux grévistes des Abymes, affiliés à l’UACL-CGTG, ont été bousculés par d’autres agents, non-grévistes ceux-là, alors qu’ils organisaient une conférence de presse pour informer la population. Ils réclament notamment des tickets-restaurant.

Grévistes et non-grévistes en sont venus aux mains, dans la matinée de ce vendredi 1er mars 2024, au centre technique municipal des Abymes. Les agents non solidaires du mouvement commencé mardi dernier (27 février) ont manifesté leur mécontentement et forcé leurs collègues mobilisés à les laisser pénétrer sur leur lieu de travail. "Travayè ka goumé kont travayé", ont déploré les militants UACL-CGTG, dépités.

"Travayè kont travayè"

La grève a été lancée à l’initiative de l’Union des agents des collectivités locales (section syndicale de la CGTG) pour notamment l’obtention de tickets-restaurant, synonymes d’augmentation du pouvoir d’achat des salariés de la collectivité, titulaires et contractuels.

C’est un jour sombre pour le mouvement ouvrier en Guadeloupe : Eric Jalton, maire des Abymes, qui se dit socialiste, qui se dit progressiste, a envoyé des agents, des travailleurs tenter de briser la grève d’autres travailleurs. On s’est fait agresser sur le piquet de grève, alors que la grève est un droit. Le socialisme c’est quoi : c’est se battre pour un meilleur avenir pour les travailleurs, se battre pour une société sans exploitation (...). Il a orchestré cette agression parce que ça fait plusieurs jours qu’il monte la population, ses militants politiques, contre la grève. Sidjie Esdras, membre du comité de grève des agents des Abymes, responsable de section UACL-CGTG

Ce ne sont pas les élus ! Les élus sont là pour défendre la politique du maire. Je déplore et je regrette ces échauffourées. Je peux vous dire que le maire est favorable au dialogue social et s’est toujours positionné contre l’affrontement avec les partenaires sociaux. Il souhaite que ça se règle par le dialogue. Jocelyn Bouboune, élu délégué aux ressources humaines et aux relations partenariats.

Aucune réunion de négociations prévue

Le préavis de grève a été déposé le 20 février dernier et, à ce jour, les parties de ce conflit social ne se sont pas rencontrées pour négocier, selon le syndicat mobilisé.

Selon l’UACL-CGTG, les agents des autres communes de la Communauté d’agglomération Cap Excellence bénéficient, eux, de tickets de restauration.

C’est une injustice parce que nos collègues de Cap Excellence bénéficient de tickets-restaurant, plus une autre prestation sociale. Et on s’est rendu compte que le budget de la ville consacrait seulement 0,2% à l’action sociale, alors que, dans la majorité des autres collectivités, c’est 1% à 1,2%. Nous ne sommes pas des sous-travailleurs, nous ne sommes pas des sous-agents et, j’ai envie de dire que c’est maintenant que le combat commence ! Sidjie Esdras, membre du comité de grève des agents des Abymes, responsable de section UACL-CGTG

La revendication est celle de l’UACL, un seul syndicat. La ville compte quatre syndicats représentatifs. Donc le maire a demandé aux quatre syndicats de se mettre d’accord pour proposer une offre globale sur l’action sociale, qui ne se limite pas exclusivement aux tickets-restaurant. Il n’y a pas eu d’accord au niveau des partenaires sociaux sur ce sujet-là. Jocelyn Bouboune, élu délégué aux ressources humaines et aux relations partenariats.

Certains syndicats auraient annoncé que les tickets-restaurant ne sont pas une priorité, selon la mairie.

Quoi qu’il en soit, la grève bat son plein et a d’ores et déjà ses hymnes.

D’ici à ce qu’un accord soit trouvé, voire que les échanges débutent, entre les parties, l’UACL-CGTG organise une réunion publique ce vendredi soir, sur le piquet de grève. Les agents grévistes veulent informer la population quant aux motifs de leur mobilisation ; ils dénoncent par exemple les situations compliquées de travailleurs proches de la retraite qui ne sont qu’à temps partiel, ou de contractuels qui enchaînent de petits contrats depuis plusieurs années.