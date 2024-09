REPORTAGE. Les Abymes : le caractère d'insalubrité du quartier de Vieux-Bourg reconnu par l'Etat

Vieux-Bourg est un quartier emblématique des Abymes. Mais, aujourd’hui, il fait peine à voir. Il offre, en effet, aux regards des passants un triste visage, fait de logements de fortune, d’amas de tôles, de canaux d’eaux usées à ciel ouvert et de ruelles étroites.

Ainsi, c’est plutôt une bonne nouvelle qui vient de tomber, pour les riverains : L'Etat a reconnu le caractère d'insalubrité des lieux. Cette décision a été notifiée il y a quelques jours, à la mairie des Abymes et à la Communauté d’agglomération Cap Excellence. Cette étape franchie, à l’issue d’un long processus, une coûteux programme de réhabilitation va être mise en œuvre ; cela, près de 40 ans après le début des grands chantiers visant à rénover la zone pointoise, au fil des projets de rénovation urbaine.

Nous nous sommes rendus sur place, pour savoir ce qu’en pensent la population.

Georges, qui vit là depuis près de 40 ans, est prêt pour le changement. Il paie 500€ de loyer, pour un logement privé de l’essentiel.

Pierrot, lui, arrivé sur place de l’Hexagone il n’y a que quelques mois, ne se plaint guère, malgré la promiscuité et le manque de sécurité.

Le projet qui va être lancé mettra fin aux activités des marchands de sommeil.

Les habitants de Vieux-Bourg vont prochainement pouvoir bénéficier d’habitats dignes. Les opérations de relogement ont même déjà commencé.

Ça fait déjà quelque-temps qu’on fait se travail, qu’on identifie... et les premiers relogements ont commencé. Les ménages qui ont accepté et avec qui on a trouvé la meilleure solution ont déjà pu visiter les logements qui leur ont été proposés. Et les déménagements s’organisent, là, avec la livraison des nouvelles résidences.