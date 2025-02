"Vive la République, vive la Laïcité !" : Une Masterclass pour défendre la laïcité organisée à l'Assemblée nationale

Dans le cadre de la Foire de la Laïcité, événement annuel réunissant enseignants, élus et citoyens, l’association L’Essentiel d’Outre-Mer et d’Ailleurs (E.O.M.A), présidée par David Andrew, a organisé une masterclass sur la laïcité à l'Assemblée nationale. Basée à Paris, elle défend un objectif : sensibiliser et échanger avec le public sur l’histoire, les principes fondamentaux et les défis contemporains de la laïcité.

Manuela Bourgeois •

Cent vingt ans après la loi de 1905 qui sépare les Églises et l'État, la laïcité est parfois menacée par le radicalisme religieux. Dans certains territoires ultramarins comme en Guyane, où l’ordonnance de Charles X maintient le financement public des cultes, ou en Polynésie et à Wallis-et-Futuna, où l’Église joue un rôle central dans l’éducation, des exceptions historiques compliquent son application. David Andrew, président de l'association "L’Essentiel d’Outre-Mer et d’Ailleurs", déplore le manque de soutien financier pour l’association malgré deux ans de demandes, "On ose donner de notre propre argent parce qu’on croit en la laïcité".

Samuel Paty, symbole du combat pour la liberté d’expression

Moment fort de la soirée : l’hommage rendu à Samuel Paty, professeur assassiné en 2020 pour avoir défendu la liberté d’expression. Ses élèves se souviennent d’un enseignant bienveillant, qui les poussait à développer leur esprit critique. "Il nous invitait à réfléchir, pas à répéter. C’est lui qui m’a montré la voie", témoigne l’un d’eux.

Pour l’EOMA, le but était de prouver que "la laïcité n’a pas à s’adapter aux formes du radicalisme religieux".

L'Outre-mer, modèle de coexistence ?

Malgré des atteintes à la laïcité dans certaines régions ultramarines, l’E.O.M.A poursuit la sensibilisation. De nouvelles masterclass sont prévues en Guadeloupe (Anse-Bertrand et Capesterre Belle-Eau) et en Martinique (Diamant).

Pour le député guadeloupéen Olivier Serva, la diversité ultramarine est une force, "Les Outre-mer sont un exemple parce qu’on arrive à vivre avec tout un tas d’ethnies, de religions en toute sérénité."

Le député guadeloupéen Olivier Serva était présent à la Masterclass sur la laïcité à l'Assemblée nationale. • ©Sarah Gendre et Manuela Bourgeois/Outre-mer la 1ere

Un engagement à travers la "Foire de la Laïcité"

En organisant la deuxième édition de "la Foire de la Laïcité", l’association L’Essentiel d’Outre-Mer et d’Ailleurs (E.O.M.A) avec ses partenaires, invite établissements scolaires et structures de loisirs de Paris et d’Outre-mer à participer aux prix Jeunesse Laïcité.

L’événement vise à favoriser la compréhension de la laïcité, promouvoir l’égalité Hommes-Femmes et la non-discrimination et prévenir toute forme de radicalisation, le tout dans une ambiance conviviale et éducative.