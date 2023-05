Lycée Jardin d’Essai : vent debout contre des suppressions de postes dans l’Education nationale

"On a vraiment peur pour notre avenir", a dit une élève mobilisée ce matin, contre la suppression de postes au sein de son lycée, le Jardin d’Essai. Les enseignants et les parents d’élèves s’interrogent aussi, quant aux motivations des autorités rectorales : pensent-elles au cadre propice à la réussite des jeunes, se demandaient les acteurs de la mobilisation ?

Rémi Defrance, avec Nadine Fadel •

Une nouvelle mobilisation contre les suppressions de postes dans les établissements scolaires de Guadeloupe a été organisée, dans la matinée de ce jeudi 4 mai 2023, devant le lycée Jardin d’Essai des Abymes. Dans ce seul établissement du second degré, quatre postes sont appelés à disparaitre, au nom de la baisse des effectifs d’élèves, selon l’argument principal du rectorat. Ce dernier a annoncé au total 131 suppressions de postes, dans l'académie, à la rentrée de septembre 2023.

Mais, pour les enseignants, les parents et les élèves mobilisés côte-à-côte, cela peut pénaliser les jeunes scolarisés et impacter les épreuves du Baccalauréat, en 2024.

La manifestation du jour vise à envoyer un message à la rectrice : les classes sont déjà surchargées, explique cette élève, qui se demande si les autorités se soucient de l’avenir des générations futures.

Nous sommes déjà trop nombreux dans les classes (...). Taina Boch-Gasnier, présidente de l’Union générale des lycées de la Guadeloupe (UGLG)

Taina Boch-Gasnier, présidente de l’Union générale des lycées de la Guadeloupe (UGLG) • ©Rémi Defrance et d'Olivier Duflo - Guadeloupe la 1ère

Le syndicat SNES-FSU dénonce le fait que le rectorat soit dans une logique comptable, loin des réalités du terrain ; ce, dans l’Education nationale comme dans les autres services publics.

On a vraiment l’impression que la décision soit de détruire l’académie (...) Delphine Prudhomme, professeur au Lycée Jardin d'Essai, représentante du SNES/FSU

Delphine Prudhomme, professeur au Lycée Jardin d'Essai - SNES/FSU • ©Rémi Defrance et d'Olivier Duflo - Guadeloupe la 1ère

Les parents d’élèves se sont aussi déplacés, pour dire « non ! » aux suppressions de postes.

Nous soutenons le mouvement des professeurs, parce que quatre suppressions de postes dans le lycée, c’est vraiment exagéré ! (...) Ghislaine Vespasien, présidente de la Fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE) au Jardin d’Essai

Ghislaine Vespasien, présidente de la FCPE au Jardin d’Essai • ©Rémi Defrance et d'Olivier Duflo - Guadeloupe la 1ère

Les classes de l’année prochaine vont être beaucoup plus surchargées. Il ne va pas y avoir de souplesse, au niveau des professeurs (...) Nelly Divrande, présidente adjointe de la Fédération des parents d'élèves de Guadeloupe (FAPEG) au Jardin d'Essai

Nelly Divrande, présidente adjointe de FAPEG au Jardin d'Essai • ©Rémi Defrance et d'Olivier Duflo - Guadeloupe la 1ère

Comme le veut la récente coutume, au niveau national, des bruits de casserole ont retenti, en signe de rejet des décisions gouvernementales.

En marge de cette mobilisation, la circulation, sur le boulevard des Héros a été quelque-peu perturbé.