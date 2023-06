Accident, voiture contre piétons : une femme et un bébé blessés

Un bébé d’un mois a été grièvement blessé dans un accident de la circulation survenu en mi-journée, ce mardi, sur la RN4, non loin de Grand-Baie, au Gosier. En plus de multiples plaies, il souffre d’un hématome à la tête. Une femme a aussi été légèrement blessée.

Nadine Fadel •

Le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) a été appelé à intervenir, suite à un accident de la circulation survenu peu après 13h15, sur la Route nationale 4, à hauteur de Grand-Baie, au Gosier. Une voiture y a heurté des piétons a-t-il été indiqué aux secours.

Les pompiers ont trouvé deux victimes sur place, dont un bébé d’un mois qui présente diverses plaies sur le corps et un hématome à la tête. Le nourrisson a été transporté au Pôle parents-enfants du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe (CHUG), à Palais Royal (Les Abymes) ; son état est jugé grave.

L’autre personne blessée est une femme d'une trentaine d'années. Les pompiers et l’équipe du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) l’ont trouvée consciente, mais elle souffre de douleurs et de plaies au bassin et à la hanche. Légèrement blessée, elle a été acheminée au CHUG, à Pointe-à-Pitre.

Une brigade de la police nationale a été dépêchée sur les lieux de cet accident.