Airbag mis en cause : témoignage des parents de Tristan, décédé le 16 mai au volant de sa voiture

Bien triste série que celle qui concerne la mort d’automobilistes, dans des circonstances douteuses. Deux jours après le décès d’une mère de famille à Gourbeyre, un jeune Gosiérien aurait lui aussi été victime d’un airbag défectueux, en mai dernier. En explosant, les équipements pointés du doigt éjectent des projectiles. Dans les deux cas précités, les victimes ont été atteintes à la tête.

Tristan, 26 ans, est décédé alors qu’il était au volant de sa Citroën C3, sur la route de la Riviéra, au Gosier, le mardi 16 mai 2023.

Le rapport de police, suite à son autopsie, mentionne que la mort a été causée par un morceau de métal non balistique, dans le visage. L'airbag est donc mis en cause. Murielle Guérin, maman de Tristan

Le jeune homme serait mort sur le coup, après avoir reçu un projectile dans l’œil ; celui-ci a atteint son cerveau.

Sa famille a porté plainte contre X pour homicide involontaire. Dès lors c’est une longue procédure qui a débuté. Une expertise est en cours et devrait durer plusieurs mois ; ses conclusions doivent être versées au rapport d’enquête.

Tristan était le plus jeune fils du couple formé par Murielle et Bruno Guérin, qui vivent en Guadeloupe depuis 30 ans ; ils résident à Port-Blanc, au Gosier. Tous deux tiennent absolument à témoigner.

Nous voulons que la population de Guadeloupe sache les dangers de ces airbags, surtout que les voitures d'occasion ne sont pas rappelées. Il n'y a pas que les C3 qui sont concernées. D'autres marques et d'autres morts ont été signalés, notamment en Martinique et à La Réunion. L'affaire est grave. Murielle Guérin, maman de Tristan

Deux morts dans les mêmes circonstances en mai

En effet, ce drame fait froid dans le dos, d’autant que deux jours avant, le dimanche 14 mai 2023, une mère de famille quadragénaire est décédée au volant de sa voiture à Blanchet, dans la commune de Gourbeyre ; la malheureuse a reçu un projectile en pleine tête.

Trois jours après, le procureur de la République de Basse-Terre révélait que l’airbag défectueux de la Citroën C3 de la conductrice serait à l’origine de sa mort. L’enquête est toujours en cours, pour déterminer formellement des responsabilités.

L’information a fait l’effet d’une bombe. Pourtant, d’autres cas similaires sont à déplorer, en Guadeloupe, comme au national et ailleurs dans le monde. La faute à des défauts de fabrication des airbags, des éléments censés garantir davantage de sécurité aux automobilistes, mais qui peuvent se révéler meurtriers.

Simona William, 26 ans, a elle aussi été perforée par un projectile émanant d’un airbag, dans la nuit du 21 au 22 mai 2022, en Guadeloupe, alors qu’elle conduisait une Citroën C3.

Tristan était de retour depuis peu, en Guadeloupe, où il a fait toute sa scolarité. Il revenait de Bordeaux et voulait faire connaître l’archipel à sa compagne. C’est ici qu’il voulait travailler et faire sa vie. Il était joyeux et avait plein de projets, selon ses parents.

Ces derniers, Murielle et Bruno Guérin, témoignent de ce qu’ils ont vécu le jour du drame. Ils expliquent notamment que l’airbag s’est déclenché lors d’un accident sans gravité ; c’est là que le morceau de métal a été projeté.

Tristan roulait dans une voiture achetée d’occasion à des amis (en troisième main) ; elle datait de 2011. Le contrôle technique, réalisé un mois avant l’accident, au moment de l’achat, était OK, signe normalement que la voiture ne représente aucun danger...

La famille n’a pu récupérer le corps de Tristan que plusieurs jours après le drame. Le recueillement et la crémation ont eu lieu les 24 et 25 mai derniers.