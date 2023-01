Eaux usées, odeurs nauséabondes, manque d’entretien : les usagers de l’anse Canot à bout, au Gosier

Durant une semaine, des eaux usées se sont écoulées sur la plage de l’anse Canot, au Gosier. La coupe est pleine, pour le voisinage et les usagers des lieux, d’autant que cette nuisance n’est pas la seule à déplorer, sur place.

Peggy Robert, avec Nadine Fadel •

L'anse Canot, située à l’Est de la plage de la Datcha, dans le bourg du Gosier, aurait pu être un site paradisiaque.

Anse Canot, au Gosier • ©Peggy Robert

Mais le coup de gueule des riverains et des usagers des lieux nous ramène à une triste réalité : ils subissent plusieurs nuisances, comme l’écoulement d’eaux usées dans la mer, de mauvaises odeurs, ou encore l’absence d’éclairage public. ils dénoncent aussi le fait que cette baie soit non entretenue. Les résidents affirment avoir déjà alerté la municipalité, l’Agence régional de santé (ARS), ainsi que le Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe (SMGEAG), mais les solutions apportées, ou les réparations faites n’ont été que placébo ; la situation perdure. L’état du site est d’autant plus regrettable, selon eux, que celui-ci est très fréquenté, par la population locale, les touristes, les nageurs, les marcheurs, ou encore les adeptes de sports nautiques.

L’Anse Canot a bien été réaménagée, fin 2019 : des sanisettes, une douche, des gradins menant à la plage ont été installés. Mais, trois ans plus tard, on voit bien que le site manque d’entretien. Nous l’avons constaté, hier (mardi 17 janvier 2023).

Après le bain, maintenant, depuis une semaine, je ne peux plus me doucher. A la douche, là, ça débordait, c’était sale, il y a une mauvaise odeur tout le temps. Georges, un habitué de l’anse Canot

Effectivement, mardi, un filet d’eau s’écoulait toujours des canalisations vers la mer et une odeur nauséabonde flottait dans l’air. Ceux qui se risquaient à aller à la douche, sur place, mettaient les pieds dans les eaux usées. Les pompes d’évacuation ne fonctionnaient pas.

Les pompes étant en panne, les résidus de matières fécales et de papier hygiénique débordent et vont directement dans la mer. Nous, riverains, nous sommes reliés à ça ! Comme c’est en panne, les résidus des riverains viennent là et tombent dans la mer. Le pire : il y a de belles toilettes, construites depuis 3 ans, qui n’ont jamais fonctionné. Max, un riverain de l’Anse Canot.

Les toilettes installées aux abords de l'anse Canot sont inutilisables et des eaux usées remontent dans la douche. • ©Peggy Robert

L’anse Canot est aussi le site d’activité d’un loueur de kayaks et de vélos sur l’eau. Le gérant de cette société bataille pour que son gagne-pain soit entretenu. Un tronc d’arbre notamment lui pose problème ; celui-ci occupe près d’un quart de l’étendue de sable.

Vous avez un tronc d’arbre qui doit faire à peu près 15 mètres de long. J’aurais pu l’enlever, mais c’est à mes frais. J’ai déjà nettoyé cette plage-là plusieurs fois, à mes frais ! A un moment, ça suffit ! Ce n’est pas à la population de faire le travail de certaines personnes. Après, s’ils veulent un coup de main, on leur donne un coup de main. Moi je suis là, toujours volontaire. Le pire, c’est que les touristes disent que les plages sont sales. Gérant d’une société de location de kayaks, à l’anse Canot

Un énorme tronc d'arbre barre près d'un quart de l'étendue de sable de l'anse Canot. • ©Peggy Robert

Sur la plage justement, nous avons croisé une touriste parisienne…

J’ai été un peu surprise. C’est vrai qu’il y a des troncs d’arbres, il y a des endroits pollués. Mais bon, après, c’est quand même très beau et ça fait toujours plaisir d’être là. Et puis, comparé à paris, c’est quand même plus propre ! Iris, touriste en Guadeloupe

Les riverains attendent une réponse de la municipalité du Gosier. Nous l’avons contactée, pour savoir si elle envisage des travaux ou des réparations... en vain ; nous sommes sans réponse, à cette heure.

Tout de même, ce mercredi 18 janvier, il y a déjà un mieux, comme nous avons pu le voir en retournant sur place. L’écoulement n’est plus d’actualité ; idem, pour l’odeur désagréable. Max, le riverain, reste vigilant ; il parle de "réparation de fortune". Les habitués du quartier craignent, par expérience, qu’aux prochaines fortes pluies, le problème d’eau usée et de nuisance olfactive soit à nouveau d’actualité. Quant aux autres problèmes (éclairage, sanisettes non opérationnelles, tronc, entretien...), rien n’a été fait pour les solutionner.