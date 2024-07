Gymnase Rudy Gobert : La maire du Gosier, Liliane Montout, annonce l'arrêt définitif du chantier

La maire du Gosier, Liliane Montout a indiqué ce samedi 20 juillet, avoir résilié le contrat de construction de ce qui devait être le futur gymnase Rudy Gobert. Le chantier était à l'arrêt depuis le 4 mars dernier. Il faisait l'objet d'opposition au sein du conseil municipal et d'un collectif de citoyens qui réclamait l'extension du cimetière communal. Le coût exhorbitant du projet était également pointé du doigt.

Un projet en sursis depuis plusieurs mois

Depuis le changement de majorité suite au décès de Cédric Cornet, le projet était en sursis et le chantier à l'arrêt depuis le 4 mars dernier. La nouvelle majorité avait d'ailleurs fait appel à un cabinet d’avocats, pour une analyse des risques juridiques en cas de résiliation du marché public correspondant, qui compte onze lots. Parmi les conséquences juridiques possibles, la résiliation pouvait aboutir à l’obligation pour la mairie de verser une indemnisation financière bien plus importante que les 5% prévus au contrat. Les entreprises attributaires peuvent, en effet, demander à voir compenser l’intégralité de leur manque à gagner. Il faut croire que le pour et le contre ont été pesés.

L'extension du cimetière validée

Parmi les arguments des opposants au projet, la nécessité d'une extension du cimetière communal devenu trop petit. Cet argument a visiblement été décisif dans la prise de décision. La maire du Gosier a en effet également annoncé que les travaux de terrassement déjà engagés, serviront à l'extension du cimetière voisin soit 2600 m2 supplémentaires. Liliane Montout a précisé que 400 demandes de concessions sont toujours en attente.

Une nouvelle localisation sera donc à considérer pour le gymnase. Le choix du cimetière a été pris au nom de "l'intérêt général" qui est une obligation pour le maire indique Liliane Montout.