Saisie de stupéfiants lors d'une opération de contrôle de la police nationale au Gosier

Une saisie de drogue a été réalisée par la police nationale de Guadeloupe, lors d'un contrôle inopiné, jeudi 25 juillet 2024 sur la commune du Gosier. Divers types de stupéfiants ont été découverts dans différentes cachettes du quartier du plateau Saint-Germain.

Le jeudi 25 juillet, la police nationale de Guadeloupe a effectué un contrôle inopiné sur le plateau Saint-Germain, situé sur la commune du Gosier. Lors de cette opération, les forces de l'ordre ont découvert divers types de stupéfiants dissimulés dans de multiples cachettes disséminées sur le plateau.

Cette opération illustre l'engagement au quotidien de la police nationale de Guadeloupe dans la lutte contre le trafic de drogue dans les quartiers et le deal de rue.

En janvier, une saisie sur la plage de Petit-Havre au Gosier par la police nationale, la gendarmerie maritime et les douanes avait été réalisée lors d'un contrôle. Les services de police ont ainsi mis la main sur 10,88 kg de cocaïne et 186,34 kg d’herbe de cannabis. Six personnes avaient été interpellées.

Plus récemment, lors du week-end du 14 juillet, c'est la gendarmerie qui avait fait une importante saisie de drogue sur la plage de Capesterre-Belle-Eau. 780 kg de cocaïne et 26 kg d’herbe de cannabis avaient alors été saisis.