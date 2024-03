Une "obstruction alimentaire" à l’origine du décès de Cédric Cornet

Le maire du Gosier et président de la CARL est mort par asphyxie, à cause d’un aliment. C’est ce que révèle l’autopsie pratiquée ce vendredi, au lendemain du décès de Cédric Cornet, à son domicile.

L’autopsie pratiquée sur le corps de Cédric Cornet, ce vendredi 22 mars 2024, confirme que sa mort est due à une cause accidentelle. Le maire du Gosier et président de la Communauté d’agglomération la Riviéra du Levant (CARL) est décédé, jeudi, par "asphyxie par obstruction alimentaire", précise la procureure de la République de Pointe-à-Pitre, Caroline Calbo, dans un communiqué.

Cette conclusion confirme les premières constatations faites sur les lieux du drame, par la médecin légiste, la police technique et scientifique, ainsi que la procureure elle-même. Ils n'avaient relevé aucun élément suspect sur place.

L'élu, âgé de 43 ans, a été retrouvé sans vie à son domicile, le 21 mars 2024, par sa famille.

Dès lors, l'enquête ouverte pour déterminer la cause de cette disparition soudaine a été confiée au service territorial de police judiciaire de la police nationale. "La cause de la mort étant déterminée, l’enquête sera classée", complète Madame Calbo, précisant aussi que "La famille de M. Cornet a été informée des conclusions de l’autopsie et pourra bénéficier d’une copie de la procédure par l’intermédiaire de leur avocat".

