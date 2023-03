ELoGE : la ville de Morne-à-l’Eau labellisée pour sa bonne gouvernance

La ville de Morne-à-l’Eau est la récente bénéficiaire du label ELoGE, pour « European Label Of Governance Excellence », dispensé par le Conseil de l’Europe, pour les projets développés en faveur de la qualité de vie des administrés.

Chantal Horn, avec Nadine Fadel •

ELoGE (European Label Of Governance Excellence) est un label qui est décerné, par le Conseil de l’Europe, à des collectivités qui œuvrnte pour l’amélioration de la qualité de vie de ses citoyens, notamment via leur relation avec les services municipaux.

Cette reconnaissance de bonne gouvernance a été décernée à la ville de Morne-à-l’Eau, qui devient ainsi la première collectivité d’une région ultrapériphérique ainsi gratifiée.

Aujourd’hui, en tant que 1ère commune de Guadeloupe à bénéficier de ce label, Morne-à-l’Eau a la capacité de faire un retour d’expérience aux autres territoires, quant à ce qu’est ce label et ce que cela apporte. Derrière, il y a un ensemble de rencontres et de réflexions qu’on mènera, avec d’autres collectivités européennes, pour performer encore plus sur ces questions-là et affiner ces notions de bonne gouvernance sur le territoire. Arnaud Naraïnin, chef de projet petites villes de demain

La cérémonie de remise du label a été organisée hier (vendredi 24 mars 2023), à Strasbourg. Quatre autres collectivités françaises ont été labélisées, le même jour : l’Eurométropole de Strasbourg, la communauté de communes des Lisières de l’Oise, la Haute Corrèze et la ville de Sceaux.

Morne-à-l’Eau doit ce label à son projet phare : l’EcoQuartier Cœur de Grippon.

ELoGE vient récompenser une décennie d’engagement, sur place, dans l’élaboration d’un projet de territoire, avec ses citoyens, démarré avec son Agenda 21 local.

La ville de Morne-à-l’Eau est engagée dans une démarche de restructuration de son territoire, singulièrement autour d’un projet d’éco-quartier. Et la genèse de toute cette restructuration, c’est la concertation et une notion de gouvernance qui font émerger le projet. L’opportunité était toute faite et, derrière, la ville a candidaté. Arnaud Naraïnin, chef de projet petites villes de demain

Des experts indépendants, venus sur place en février dernier, ont examiné la performance de la ville en matière de gouvernance locale et, dans leur rapport d’évaluation, ils ont conclu que la municipalité a mis en place des politiques et des pratiques exemplaires, en matière de participation citoyenne, de transparence et d’efficacité, dans la gestion des services publics.

De quoi renforcer l’attractivité de la commune, qui bénéficie d’une reconnaissance à l’échelle européenne, ce qui est source de satisfaction, pour le chef de projet :

C’est plutôt une excellente nouvelle, sans grande surprise, puisqu’on savait déjà qu’on est dans une démarche un peu vertueuse sur ces questions de bonne gouvernance. Maintenant, on vient s’inscrire dans le cadre européen, puisqu’on vient confronter notre savoir-faire à d’autres collectivités, non pas seulement françaises, mais européennes. Et, aujourd’hui, on entre dans cette famille des collectivités qui s’engagent sur ces notions-là. Arnaud Naraïnin, chef de projet petites villes de demain

Grâce à son projet l’EcoQuartier Cœur de Grippon, la municipalité, sur la base des recommandations des experts, prévoit de continuer à travailler pour maintenir et améliorer la qualité de la relation entre collectivité et citoyens.