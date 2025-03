Après l'accident mortel du 5 mars dernier au Moule, un citoyen lance une pétition en ligne pour l'installation d'un ralentisseur aux 4 chemins Lacroix

Steve Salim, Moulien et dirigeant de la société Guadeloupe Forever qui vend des fruits et légumes locaux et des paniers péyi, a lancé une pétition en ligne pour réclamer un ralentisseur aux 4 chemins Lacroix au Moule, après l'accident qui a fait deux morts le 5 mars dernier. Une initiative citoyenne qui a déjà recueilli près de 1500 signatures en trois jours.

C'est l'accident du 5 mars 2025 qui a été le déclencheur de cette pétition en ligne. L'accident qui a fait deux morts, s'est déroulé aux quatre chemins Lacroix au Moule. Un carrefour hélas très accidentogène mais qui n'a pas fait l'objet d'aménagement particulier. La pétition lancée le 14 mars sur MesOpinions.com réclame "la mise en place urgente d'un ralentisseur sur ce segment de la route nationale 5, également connectée à la route départementale."

Deux morts dans un accident au Moule ce mercredi 5 mars 2025 • ©RS

Une vidéo et une pétition

Steve Salim est un citoyen du Moule, engagé dans la vie de la cité et dans la vie associative. Il a développé dans cette commune de la Grande-Terre, une entreprise de vente de "paniers péyi" avec des fruits et légumes de provenance 100% locale. Sa vidéo publiée sur Facebook et les réseaux Instagram et Tik Tok, le 14 mars pour accompagner le lancement de la pétition en ligne, a fait plus de 90 000 vues. Une ampleur et une rapidité à laquelle il ne s'attendait pas du tout.

La pétition elle-même a recueilli près de 1500 signatures en trois jours. Il faut dire que le sujet est très sensible. De nombreux internautes se sont aussi exprimés sur les réseaux sociaux pour dire leur colère que rien ne soit envisagé pour améliorer la sécurité de ce carrefour.

Capture écran post Facebook • ©Réseaux sociaux

Nous croyons fermement qu'un ralentisseur contribuerait efficacement à réduire la vitesse des véhicules, améliorant ainsi la sécurité pour tous. Une telle mesure préventive pourrait sauver des vies et réduire le nombre de blessés, tout en restaurant un sentiment de sérénité et de sécurité parmi les habitants et usagers de cette région. Steve Salim, pétition en ligne

Une initiative citoyenne

Au Moule, certains disent que si Steve Salim a fait cette pétition, c'est parce qu'il envisage de se présenter aux prochaines municipales. S'il est effectivement sollicité par de nombreux Mouliens pour se présenter, l'entrepreneur nous a affirmé, qu'à l'heure actuelle, absolument "rien n'était décidé". Le créateur des "paniers péyi" a fait ses premiers pas en politique en 2024, en se présentant à la députation dans la 2ème circonscription de Guadeloupe. Une candidature sans étiquette mais à laquelle l'ANG (Allianz Nasyonal Gwadloup) a apporté son soutien. Le lancement de cette pétition est donc une initiative purement "citoyenne".

Depuis l'enfance, je vois des accidents sur ce carrefour. Il y a des gens qui sont morts là. Des enfants. J'ai des amis qui sont morts aussi là. Lorsque j'ai appris ce nouvel accident qui a fait deux morts et plusieurs blessés et quand j'ai vu la vidéo j'ai été très choqué. Mes enfants sont passés là une demi-heure après l'accident, il y avait encore les corps sur place. Cela m'a fait réagir. Vraiment ça fait trop d'années que ça dure. Steve Salim, auteur de la pétition

La signature de la pétition est déclinée entre Steve Salim, Guadeloupe Avenir (association créée en 2021 au moment des grèves pour réfléchir à l'avenir de la Guadeloupe), Les Mouliens, Les Guadeloupéens circulant sur ces axes. Les signataires n'hésitent pas à poster des commentaires qui vont tous dans le même sens.

Capture écran commentaires pétition en ligne 14/03/2025 • ©mesopinions.com

Steve Salim et les associations d'aide aux victimes de la route ou de sécurité routière déposeront la pétition en Mairie du Moule, au Département, à la Région et à la Préfecture de Guadeloupe dans les jours prochains. Tous espèrent que cela fasse bouger les choses pour sécuriser ce carrefour.