REPORTAGE. Revégétalisation de l'habitat naturel des tortues marines au Moule

Les élèves de l'Aire marine éducative du collège Saint-Dominique du Moule et l'association Kap Natirèl travaillent depuis 2 ans sur un projet de revégétalisation de la plage de l'Autre-Bord, jusqu'au parc Ouatibi-Tibi. Il s'agit de préserver ce haut-lieu de ponte des tortues marines. Cette semaine, ils sont tous passés à la pratique. Nous étions également sur place : reportage.

Après deux ans de préparation, ils se sont donné quatre jours, du 17 au 20 septembre 2024, pour mettre une touche de vert à un parcours régulièrement emprunté par les tortues marines : de la plage de l’Autre Bord au site Ouatibi-Tibi, au Moule. En revégétalisant le secteur, les élèves de l’Aire marine éducative, programme développé au sein du collège Saint-Dominique et piloté par l’association Kap Natirèl, ont ainsi favorisé les pontes de ces visiteuses venues des mers.

Le fait est que leur habitat naturel méritait d’être restauré. Les plantes mises en terre, sur le rivage sablonneux, ont été cultivées par les collégiens. Ces derniers, sur les conseils des botanistes qui les accompagnaient, ont opté pour des espèces indigènes (palétuviers, raisiniers, oliviers bord de mer, pourpiers, catalpas, etc.) apportant de meilleures conditions de ponte. 80 arbustes ont été plantés, cette semaine.

Ces plantes contribueront, en sus, à lutter contre l’érosion du littoral.

Ce projet environnemental est couplé à un volet éducatif, puisqu’une Aire a été aménagée pour l’apprentissage et la sensibilisation des enfants et du reste de la population. Sur 1,5 km, des panneaux explicatifs ont été installés.

Les espaces en question seront entretenus par Kap Natirèl et la mairie du Moule.

Pour rappel, les tortues marines, espèces protégées car menacées, apprécient nos rivages. Et elles reviennent toujours sur leur lieu de naissance pour pondre.

Il convient donc de leur faire un bon accueil ! C’est notre privilège et notre responsabilité.

REPORTAGE/

Rédacteur : Patrice Gonfier

Reporteur d’images : Rémi Defrance

Monteur : Frédéric Peyron

Mixeur : Justin Mirval