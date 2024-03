Petit-Canal : vols et acte de vandalisme au collège M. Vrécord

Partager :

Une fois de plus, le collège du bourg de Petit-Canal a été visé par des vandales. De l’huile de vidange a été déversée au niveau des entrées, dans des couloirs et dans des salles de classe. Les enseignants, les agents et les parents d’élèves dénoncent la récurrence de tels actes.

Triste constat, ce mercredi matin (13 mars 2024), au sein du collège "Maximilien Vrécord", dans le bourg de Petit-Canal : l’établissement a été vandalisé. Il y a eu effraction et plusieurs litres d’huile de vidange ont été déversés dans les couloirs, dans des salles de classe et dans la salle informatique ; les délinquants ont sali les tables, les chaises, les murs et même l’intérieur de certains placards. L’ensemble des portails d’accès (principaux et réservés au personnel) ont aussi été souillés, avec le même liquide visqueux et noir, ainsi que des déchets. Du matériel informatique a été dérobé (ordinateurs, rétroprojecteur...). Actes de vandalisme au collège du bourg de Petit-Canal - 13/03/2024. • ©Image amateur Les usagers du site déplorent la récurrence de tels agissements. Ce n’est pas la première fois que cela se produit, il n’y a aucune revendication, ni de conflit social qui pourrait justifier ces actes (...). Nous en avons assez et aimerions retrouver des conditions de travail favorables, afin d’assurer au mieux notre mission première, c’est-à-dire la réussite de tous les élèves. Communiqué de l’ensemble des enseignants et des agents techniques Durant la dernière année scolaire, il y a eu pas moins de trois épisodes similaires.

Les désagréments sont nombreux, suite à de tels incidents. Aujourd’hui, les élèves de troisième pâtissent de la situation ; ils devaient participer à une soutenance orale, mais cette épreuve du brevet blanc a été annulée. La gendarmerie est en charge de l’enquête. Déjà, les militaires ont procédé aux premiers relevés d’empreintes. Ils doivent aussi visionner les images de la vidéosurveillance.

Mais en 2022/2023, les malfaiteurs portaient des cagoules et les dégradations n’ont été suivies d’aucune interpellation. Le collège du bourg de Petit-Canal est fermé, jusqu’à nouvel ordre. Une société de nettoyage doit intervenir demain (jeudi 14 mars 2024). Et il y a fort à faire pour rendre les lieux dignes d’accueillir les élèves, nous a confié un parent d’élève.

