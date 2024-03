Incendie de la rue Raspail : le groupe 50/50 organise une opération coup de main, ce samedi

Rendez-vous à 7h00 ce samedi au niveau du local de 50/50, à la rue Raspail, à Pointe-à-Pitre. Le bâtiment, comme plusieurs autres du voisinage, a été détruit par l’incendie du week-end dernier. Mais les membres de ce groupe veulent sauver, nettoyer et réhabiliter ce qui peut l’être. Irez-vous les aider ?

Nadine Fadel, avec Chantal Horn •

Une opération coup de main est organisée par le Gwoup a Po 50/50, ce samedi 2 mars 2024, pour venir en aide aux victimes du violent incendie qui a ravagé plusieurs bâtisses de la rue Raspail, à Pointe-à-Pitre, dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 février 2024.

Six familles ont tout perdu. Leurs habitations ont été réduites en cendres, en l’espace de quelques heures.

Des commerces, qui contribuaient à la vie du quartier, n’existent plus.

Par ailleurs, le local de 50/50 n’est plus. Les documents administratifs, des tambours et autres instruments, les équipements, ainsi que l’espace où les membres se réunissaient et répétaient... tout a été réduit à néant.

Seule une partie du mur d'enceinte du local de 50/50 est encore debout, depuis l'incendie de la rue Raspail, à Pointe-à-Pitre - 26/02/2024. • ©Ludovic Gaydu

Restent les gravats, les tôles brûlées, les stigmates de l’incendie.

Incendie de la rue Raspail à Pointe-àPitre : reste les gravats, les tôles brûlées, les stigmates du sinistre - 25/02/2024. • ©Jean-Marie Mavounzy

Il s’agit désormais de tout déblayer et nettoyer. Ceux qui ont des outils (karcher, pelles, pioches...) sont invités à les emmener.

Nous demandons à tous ceux qui veulent nous apporter de l’aide à venir près du local de 50/50. Nous serons là dès 5h00 du matin. Il y aura un didiko, à manger pour le déjeuner (d’après ce que certains ont promis), il y aura à boire et tout ce qu’il faut, pour avancer main dans la main. Il y a beaucoup de détritus à enlever (...) Denis Huc, vice-président de 50/50 [traduction du créole]

Pour 50/50, mais aussi pour les familles qui ont perdu leur bien dans l’incendie de la rue Raspail, la Fédération guadeloupéenne du carnaval (FGC) a aussi lancé une cagnotte Leetchi.

C’est un deuxième moyen de nous aider (...). Denis Huc, vice-président de 50/50 [traduction du créole]

"Les fonds collectés serviront à fournir un soutien financier direct aux familles touchées et participer aux frais divers", indique la FGC.