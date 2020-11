La Région bientôt maître d'œuvre pour la restauration de l'église Saint Pierre et Saint Paul de Pointe à Pître

Ce jeudi, un conseil municipal se tiendra à Pointe-à-Pitre avec, entre autre, à l’ordre du jour les travaux à la cathédrale Saint Pierre et Saint Paul. La ville va transmettre à la Région Guadeloupe la maîtrise d’ouvrage pour la restauration globale de ce monument historique classé

Ch. Martial •

Ary Durimel maire de Pointe-à-Pître

Ary Durimel maire de Pointe-à-Pître

Ary Durimel maire de Pointe-à-Pître

Ary Durimel maire de Pointe-à-Pître

Des travaux de mise en conformité de l’installation électrique, et d’étanchéité de la toiture du bâtiment ont déjà été réalisés. L’Etat et La Région Guadeloupe ont financé cette première étape des travaux, à hauteur de 600 000 euros. Des travaux qui ont permis à la commission de sécurité de décider la réouverture de l’église en Août dernier.Face à certaines inquiétudes exprimées par les citoyens pointois. Le maire assure que la sécurité des fidèles est garantie au sein de la cathédrale même si on a pu constater quelques fuites provenant de la toiture.Et toujours concernant ce dossier de l’église Saint Pierre et Saint Paul, l’Etat par le biais de la Direction des affaires culturelles doit présenter ce jeudi, l’étude sanitaire de la cathédrale en vue de la restauration intégrale de l’édifice.