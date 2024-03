La ville de Pointe-à-Pitre rend hommage à Maryse Condé

Un bel hommage pour une grande dame : la ville de Pointe-à-Pitre a témoigné son estime à Maryse Condé d’une bien belle manière. Une plaque au nom de l’auteure a été inaugurée sur la façade de la maison de son enfance, sur le faubourg Alexandre Isaac.

Ariel Joaille (stagiaire), avec Nadine Fadel •

L’auteure de romans à succès guadeloupéenne Maryse Condé a une nouvelle fois été honorée, dans la ville qui l’a vue naître : Pointe-à-Pitre. Pour la postérité, la façade de la maison de son enfance, qui se situe sur le faubourg Alexandre Isaac, porte une plaque à son nom, avec l’inscription :

Ici est née l’auteure guadeloupéenne Maryse Condé, le 11 février 1934, un jour de carnaval.

La municipalité a consacré la journée de mardi (26 mars 2024) à l’écrivaine, considérée comme une pointoise engagée ; une série de manifestations a été organisée, avec la complicité des élèves du collège Michelet et des membres de l’association Kas à Condé : promenade littéraire et historique, performances artistiques, etc. L’idée était d’évoquer et de (re)découvrir les œuvres de Maryse Condé différemment.

Le point d’orgue de cet évènement pluriel a bel et bien été la découverte de la plaque.

Elle n’a jamais oublié son île natale et encore moins sa ville natale. Sa ville rode dans toute son œuvre, pourtant c’est une écrivaine qui n’a pas fait uniquement dans le côté identitaire ; elle a eu une dimension universelle. Donc, elle nous ouvre au monde. De sorte que nous, en tant que collectivité, il était de notre devoir de l’honorer à notre tour, puisqu’effectivement elle est une prestigieuse citoyenne pointoise, une forme d’ambassadrice de la ville, à travers sa littérature. Cela participe de l’attractivité de notre ville. Georges Brédent, élu délégué à la culture et au patrimoine de la ville de Pointe-à-Pitre

Nul doute que la maison blanche aux volets gris sera l’une des plus photographiée de Pointe-à-Pitre, au fil du temps.

REPORTAGE/

Reporteur : Ariel Joaille

Reporteur d’images : Lyvan Céprika

Monteur : M. Vaïtilingon

Mixeur : Justin Mirval