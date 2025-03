Le pilote du scooter tué par balles a été identifié et il n'est pas policier, confirme la procureure de la République de Pointe-à-Pitre

Alors que les rumeurs les plus folles ont circulé sur les réseaux sociaux dans la journée de mercredi (26 mars) suite au meurtre d'un jeune homme qui circulait en scooter à proximité du CHU de Pointe-àPitre, la procureure de la République de Pointe-à-Pitre a tenu à faire une mise au point. Elle a confirmé notamment ce jeudi que le jeune homme a été identifié et qu'il ne s'agissait en aucun cas d'un policier.

L'affaire débute vers 14h30 mercredi 26 mars. Sur le boulevard qui longe le CHU de Guadeloupe en provenance du pont de Chauvel, un jeune homme circule en scooter. Il dérape brutalement et tombe sur la chaussée. Il est sans connaissance et perd beaucoup de sang. À l'arrivée de secours, les tentatives de réanimation se révéleront infructueuses et la victime est finalement déclarée décédée.

Les forces de police, les techniciens de la police scientifiques, le parquet se rendent sur place. Tout le quartier jusqu'à Chauvel est bouclé pour les premières investigations, générant d'importants embouteillages. C'est alors que les rumeurs commencent à circuler sur les réseaux sociaux laissant entendre que la victime est un policier et que l'arme retrouvée est un Sig Sauer.

La victime identifiée

Ce jeudi, Caroline Calbo, la procureure de la République de Pointe-à-Pitre, a tenu à mettre les choses au clair. Elle oppose un démenti formel aux rumeurs qui associent la victime et l'arme retrouvée sous le scooter à la police nationale.

Il ne s'agit en aucun cas d'un policier et l'arme n'est pas un Sig Sauer mais un pistolet automatique de calibre 45 en provenance des Etats-Unis. Caroline Calbo, procureure de la République

L'enquête confiée à la brigade criminelle a permis d'identifier la victime mais la procureure n'a pas souhaité communiquer les éléments. L'autopsie sera effectuée en cours de journée de ce jeudi.