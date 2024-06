Pointe-à-Pitre : hommage à Jack Berthelot, architecte guadeloupéen visionnaire et engagé

Partager :

Ils étaient plus de 150 à venir rendre hommage à Jack Berthelot, samedi soir à Pointe-à-Pitre. Le militant nationaliste était aussi un architecte de renom, à l’origine d’ouvrages remarquables et d’un "mode d’habiter antillais" privilégiant la ventilation naturelle. Il était aussi un fervent défenseur de la case créole. Tour à tour, ses proches, ses collaborateurs et des camarades ont relaté les causes qu’il a défendues, ont évoqué sa mémoire et le conséquent héritage qu’il leur a laissé.

Nadine Fadel, avec Jordi Rayapin •

Un vibrant hommage a été rendu à Jack Berthelot, hier soir (samedi 1er juin 2024) au pavillon de la Ville de Pointe-à-Pitre, par ses pairs et ses proches.

L’architecte visionnaire et nationaliste guadeloupéen a trouvé la mort il y a 40 ans, lors des évènements des Nuits Bleues, qui avaient secoué l’archipel dans les années 80. Le militant engagé dans la lutte pour l’obtention de l’indépendance du territoire est, en effet, décédé tragiquement, le 24 juillet 1984, à Pointe-à-Pitre, avec trois autres membres de I’Union populaire pour la libération de la Guadeloupe (UPLG), dans l'explosion de bombes destinées à un attentat. Le parcours de l’homme engagé politiquement avait été abordé la veille. Samedi, c’est sur l’architecte qu’un zoom a été fait. Un homme reconnu pour son œuvre Il n’y avait pas suffisamment de places assises pour accueillir toutes les personnes venues rendre hommage à Jack Berthelot, samedi soir. Plus d'une centaine de personnes sont venues au rendez-vous organisé en son honneur. Des convives étaient installés dans les escaliers, d’autres sont restés sur la galerie, pour entendre les discours et évocations de ceux qui l’ont connu, qui l’ont côtoyé, qui ont travaillé avec lui, qui se sont inspirés de son œuvre, ou qui ont milité à ses côtés. Hommage à Jack Berthelot au Pavillon de la ville de Pointe-à-Pitre - 01/06/2024. • ©Rudy Rilcy Ça fait 40 ans qu’il est décédé et ce n’est que cette année que nous avons choisi, nous sa famille, d’organiser cet hommage, très important après 40 ans (...). Ça me touche profondément qu’il y ait autant de monde, parce que quand, avec mon frère et la famille, on s’est décidés à passer le cap, on n’imaginait pas... Sophie Berthelot, fille de Jack Berthelot Sophie Berthelot, fille de Jack Berthelot • ©Jordi Rayapin et Rudy Rilcy - Guadeloupe La 1ère

Un précurseur du "mode d’habiter antillais" Une exposition était aussi proposée, rappelant les nombreux édifices que le Pointois a conçus ; bâtisses qui portent sa marque, empreintes de créolité et pleinement en accord avec la réalité du climat local. Exposition des édifices dont Jack Berthelot est l'architecte - 01/06/2024. • ©Rudy Rilcy Jack Berthelot est à l'origine d'ouvrages remarquables : la Guadeloupe lui doit notamment le musée Edgard Clerc au Moule, la mairie des Abymes, la somptueuse Résidence départementale du Gosier, ou encore la Résidence La Ramée de Sainte-Rose. La Guadeloupe doit à Jack Berthelot l"Habitation La Ramée, notamment. • ©Rudy Rilcy Durant sa vie professionnelle, relativement courte mais Ô combien riche, l’architecte a peaufiné sa vision du "mode d’habiter antillais". Il est l’un des premiers à prôner la ventilation naturelle, plutôt que la climatisation énergivore. Germain Bautin, qui a connu Jack Berthelot dans les années 80, alors qu'il était un jeune étudiant militant, était en admiration, devant les panneaux récapitulatifs d’une brillante carrière. C’est un peu avec nostalgie que je regarde toute cette production, moderne mais qui tenait compte de la tradition locale et, surtout, de l’environnement. Berthelot n’était pas du tout quelqu’un qui prônait la climatisation. Lui, c’était la ventilation naturelle et, aujourd’hui, partout, tout est climatisé... Germain Bautin, ancien camarade de Jack Berthelot La technique, pourtant pensée pour les territoires tropicaux, se perd donc, mais elle reste bien ancrée dans la mémoire de ces anciens collaborateurs. Les métropolitains construisaient des immeubles, c’était la rénovation urbaine de Pointe-à-Pitre à cette époque et il fallait se battre pour qu’on continue à construire créole, surtout avec des cases. La case antillaise, elle résiste aux cyclones ! (...) Alex Octuvon-Bazile, collaborateur de Jack Berthelot dans les années 80 Alex Octuvon-Bazile, collaborateur de Jack Berthelot dans les années 80 • ©Jordi Rayapin et Rudy Rilcy - Guadeloupe La 1ère Il était donc fondamental, pour les participants à cet évènement, de rendre hommage à ce talent brut Guadeloupéen, un homme qui a laissé, à travers son engagement et son talent, une marque indélébile sur le territoire guadeloupéen. A VOIR AUSSI/

Nicolas Berthelot, le fil de Jack Berthelot était l'invité d'Eddy Golabkan, dans le journal télévisé "13h en Guadeloupe", le jeudi 30 mai dernier. Une interview complète à (re)voir ci-dessous : Pascal Berthelot, invité du journal "13h en Guadeloupe" - 30/05/2024. • ©Guadeloupe La 1ère

Partager :