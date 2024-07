Pointe-à-Pitre : la Camionnette des sports au cœur des quartiers

Elle sillonne l’agglomération pointoise pour animer les quartiers durant ces grandes vacances... La camionnette des sports a fait escale à Pointe à Pitre avec un objectif : faire transpirer les jeunes et les initier à la pratique sportive. Cette initiative solidaire existe depuis 2017.

Nadine Fadel, avec Émilie Noël (stagiaire) •

La Camionnette des sports est de retour à Pointe-à-Pitre. Durant les grandes vacances scolaires, les mardi, mercredi et jeudi, elle mène une équipe d’animateurs et de moniteurs à la rencontre des enfants des quartiers (Raizet, Lauricisque, Mortenol, Les Lauriers, Carénage, Darboussier, Bambuck, Place de la mairie, Bergevin, Lacroix, Sonis). Au klaxon du véhicule, tous sont appelés à rejoindre ces encadrants, pour profiter des activités sportives proposées entièrement gratuitement. Une aubaine pour les familles modestes, qui n’avaient pas de programme pour cette période.

Le Tennis club de Lauricisque, la ville de Pointe-à-Pitre, la communauté d’agglomération Cap Excellence et l’Etat sont à l’origine de cette belle initiative qui, depuis 7 ans, anime la ville et occupe les jeunes, en leur offrant des moments de convivialité, de détente et de partage. Le but, justement, est de les inciter à pratiquer un sport et de favoriser l’inclusion.

La particularité de ces quartiers, c’est que les enfants sont à la maison, enfermés dans le bâtiment, parce qu’ils ne peuvent pas partir en vacances (ils n’en ont pas la possibilité, ou les moyens). Donc, nous, on passe avec la camionnette et on leur fait faire des activités sportives. Gary Beauzor, salarié de l'association Tennis Club de Lauricisque

Nous étions là pour une des escales de cette camionnette des sports, à Carénage. Le moins que l’on puisse dire c’est qu’il y avait de l’ambiance ! Les enfants du centre social de Darboussier présents avaient tous de grands sourires aux lèvres. Dans l’habitacle du véhicule, il y avait de quoi faire leur bonheur : des cerceaux, des ballons, des plots, des filets, des épées, des casque et foule d’autres objets voués au jeu.

Les jeunes se sont essayés au basket, au street-hockey, ou encore à l’escrime.

Leurs commentaires tenaient en quelques mots qui sont allés droit au cœur des organisateurs : "Franchement, c’est un plaisir" a dit Évan, 11 ans ; "Ça m’apporte du sport et de la joie", a déclaré Kiara, 7 ans.

Ça apporte beaucoup aux enfants, parce qu’ils aiment beaucoup se défouler, ils aiment beaucoup le sport, donc ça fait déjà deux ans, à peu près, qu’on est avec la camionnette des sports et, à chaque fois qu’on vient, les enfants sont très contents. Lauryn Laboural, 22 ans, animatrice à l'Amical Club Darboussier

La camionnette des sports poursuivra son circuit itinérant jusqu’au 1er août.

REPORTAGE/

Rédactrice stagiaire : Émilie Noël

Reporteur d’images stagiaire : Capucine Koestel

Monteur : Jean-Luc Elisée

Mixeur : Teddy Artis