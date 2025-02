Sensibilisation au cyberharcèlement en Guadeloupe : la police nationale à la rencontre des collégiens

Des policiers en partenariat avec Initiatives France Victimes Guadeloupe ont fait de la sensibilisation au cyberharcèlement dans les collèges de Capesterre-Belle-Eau et de Terre de Bas aux Saintes. Des actions de prévention à destination des jeunes, souvent addicts des réseaux sociaux et victimes parfois.

Sensibiliser les élèves aux dangers du harcèlement en ligne, leur donner des clés pour repérer les signes et leur expliquer les démarches à suivre en cas de cyberharcèlement, c'est l'objectif des actions de sensibilisation menée par la police nationale de Guadeloupe dans les collèges du département. Le 12 février, c'est au collège Archipel des Saintes à Terre-de-Bas que la Brigadière-Cheffe Venise Maurinier-Nicolza, référente en matière de prévention, est intervenue dans des classes. Elle a pu ainsi dialoguer avec une soixantaine de jeunes de 15 à 17 ans sur le cyberharcèlement.

Brisons le silence !

Le lendemain, jeudi 13 février, c'est au collège Germain Saint-Ruff à Capesterre-Belle-Eau, qu'une action de sensibilisation a eu lieu en partenariat avec Initiatives France Victimes. Tout le monde peut être victime de cyberharcèlement. Récemment c'est la martiniquaise Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025, qui a fait parler d'elle sur ce sujet. Cyberharcelée depuis son élection, la jeune femme subit des propos racistes et misogynes en ligne. Des attaques qui parlent aux collégiens qui eux-mêmes peuvent être victimes de cyberharcèlement de la part de camarades de classe ou d'autres.

Acquérir des outils de lutte

Le brigadier Rodrigue Galbas, brigadier de police au commissariat de Capesterre Belle-Eau et référent en matière de prévention, a mené cette intervention auprès des classes de 6ᵉ et 5ᵉ. Les élèves ont été sensibilisés aux dangers du harcèlement en ligne et aux effets néfastes qu’il peut engendrer. Ils ont acquis des outils pour identifier les signes de ce phénomène et connaissent désormais les démarches à suivre en cas de cyberharcèlement.

Si vous êtes victime ou témoin de cyberharcèlement, contactez l’un des numéros suivants :