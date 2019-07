Résidence pointoise les pieds dans ...

Christelle Martial Guadeloupe La 1ère Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

Jacky Léogane Adjoint au maire de Pointe-à-Pître Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

Cette situation, ils l'ont vu se dégrader jour après jour. Depuis plusieurs mois, les sous-sols de cette résidence sont envahis d’une eau stagnante nauséabonde et d’ordures en tous genres. Cela entraîne une insalubrité grave pour les dizaines de locataires qui vivent dans ces immeubles. Au début, ils n'auraient jamais pensé que cela en arriverait à ce point. Ils se sont même toujours dits qu'il ne sont pas des citoyens abandonnés dans ces grands bâtiments de Pointe-à-Pître et que les décideurs feraient forcément quelque chose. Et puis, quand ils ont vu que les sorties de leurs WC débouchaient directement au pied de leur bâtiment, le ras-le-bol les a envahis.Les riverains appellent au secours. Mais entre le bailleur (la SIG), la ville et la communauté d’agglo, Cap Excellence, aucune réponse claire ne leur est donnée.Pour Jacky Léogane, adjoint au maire de Pointe-à-Pître et responsable de la sécurité, les résidants ont eux aussi leur part de responsabilité dans la situation qu'ils vivent.