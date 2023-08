Quoi de mieux que des vacances loin de la galère du quotidien, pour arrêter de penser aux problèmes ? C’est ce qu’a offert ACISE à sept personnes en situation de précarité. Tous sont venus de Martinique, pour (re)découvrir la Guadeloupe. Il a été question, durant leur séjour, de beauté des sites et, surtout, d’histoire de l’archipel.

Alexandre Houda, avec Nadine Fadel •

Sept personnes en difficultés sociales et sans domicile fixe en Martinique sont venues s’aérer l’esprit et sortir de leur quotidien compliqué. Ce séjour a été rendu possible grâce à l’action mise en place par l’association citoyenne pour l'insertion solidaire et économique (ACISE), qui œuvre dans l’île voisine. Ses membres ont donc offert à ces quelques bénéficiaires en situation de précarité l’occasion de découvrir, voire redécouvrir, notre archipel. Leur programme était composé d’activités diverses et de balades, dont une au cœur de Pointe-à-Pitre, pour découvrir les quartiers et leur histoire.

Vacances solidaires en Guadeloupe, pour des sans-abris de Martinique - août 2023. • ©Olivier Duflo

C’est à cette occasion que nous les avons rencontrés :

Ha mais Carénage a changé, hein ! Tout a été rénové ! Ça fait plaisir, les choses s’améliorent. Je ne reconnais pas. Julienne, bénéficiaire d’ACISE, ancienne résidente de Pointe-à-Pitre

La tuerie de mai 1967 a notamment interpellé Jeffson :

C’est enrichissant d’apprendre tout ça. L’histoire de la Guadeloupe, c’est ça qui fait la richesse de ce pays. Ça fait 10 ans que je ne suis pas revenu ici. Donc, je regarde le pays, je me rappelle de 2, 3 souvenirs, de quand j’étais petit... ça fait du bien. Jeffson, bénéficiaire d’ACISE

Vacances solidaires en Guadeloupe, pour des sans-abris de Martinique - août 2023. • ©Olivier Duflo

Ces personnes en phase de reconstruction ont aussi visité le parc des Roches gravées, ou encore le Mémorial Acte, le Centre caribéen d'expressions et de mémoire de la Traite et de l'Esclavage.

Leur voyage, synonyme de parenthèse enchantée doit s’achever ce dimanche 13 août 2023.

REPORTAGE/

Reporter : Alexandre Houda

Reporteur d’images : Olivier Duflo

Monteur : Thierry Gayadine-Harricham

Mixeur : Anthony Déternoz