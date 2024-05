Nudisme : la commune de Port-Louis met un holà

La commune de Port-Louis fait le ménage sur le littoral de son territoire.

Des randonneurs ont donné l’alerte et des plaintes ont été formulées : des usagers feraient du nudisme, notamment sur les criques situées à l’arrière de la plage du Souffleur. Un coin paisible et préservé, apprécié des marcheurs, des amoureux de la nature, ainsi que des familles, pour une baignade protégée par la ceinture corallienne.

Ces personnes profiteraient de la récente fermeture de l’accès aux véhicules polluants, au-delà du cimetière ; la fréquentation y est, en effet, moindre désormais. Certains adeptes de la tenue d’Adam et Eve arriveraient sur place par bateau.

Depuis une semaine, on nous signale du naturisme sur le bout de la pointe d’Antigue, notamment venant par la mer. Cela nous pose problème, puisque tout ce secteur-là est très fréquenté par les marcheurs, par les gens pratiquant le vélo ou les naturalistes, pour profiter des marées. Nous ne souhaitons pas mettre en balance les activités des usagers avec une pratique, qui n’est pas autorisée, de naturisme.

Un arrêté municipal permanent "portant interdiction de la pratique du nudisme sur tout le littoral de la commune de Port-Louis" a été produit. Daté du 21 mai 2024, il redit la règle : l’article L. 222-32 du Code pénal français interdit "l’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible au regard public", rappelle le maire Jean-Marie Hubert.

La pratique du nudisme et d’activités troublant l’ordre public et portant atteinte aux bonnes mœurs est interdite sur la plage du Souffleur, Rambouillet et sur tout le littoral port-Louisien.