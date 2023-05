Disparition inquiétante : sans nouvelle de Stéphane depuis mardi

Nouvelle disparition inquiétante d’un quadragénaire reconnu comme schizophrène, depuis mardi. Les proches de Stéphane Parmas n’ont plus de ses nouvelle depuis qu’il a quitté son domicile de Saint-François.

Guadeloupe La 1ère •

Stéphane Parmas, qui doit fêter ses 42 ans le 8 juin prochain, n’a plus donné signe de vie depuis le mardi 2 mai 2023. Il a quitté son domicile de Saint-François, vers 7h30 du matin et, depuis, plus rien.

La gendarmerie de Guadeloupe a ouvert une enquête pour disparition inquiétante et a lancé un avis de recherche, associé à un appel à témoins.

Si vous avez le moindre renseignement utile permettant de le localiser, ou de retracer son cheminement, vous êtes priés de contacter sans délai la brigade de Saint-François. Deux numéros sont à votre disposition : le 05.90.85.18.00 ou le 17.

Stéphane Parmas est un Antillais de corpulence mince. Il mesure 1,80 m et a des cheveux rasé court. La dernière fois qu’il a été vu, il était vêtu d’un débardeur gris, d’un short vert clair et de chaussures montantes beiges.

Cet homme est reconnu comme étant schizophrène ; il a des intentions suicidaires.