Restaurant du golf de Saint-François : Le Tribunal administratif résilie la convention entre la commune et Maxo Location FWI

Le Tribunal Administratif de la Guadeloupe vient de prononcer la résiliation avec effet immédiat de la convention d’occupation du domaine public conclue par la commune de Saint-François avec la société Maxo Location FWI pour l’exploitation du bar-restaurant et l’animation du club house du golf de Saint-François.

C'est le volet administratif de cette affaire commencée en août 2022 qui vient d’être conclu. Suite à un appel à projet, la ville de Saint-François attribue l'exploitation d'une structure de restauration du golf à la société Maxo Location FWI, pourtant moins bien notée que la société Caribbean Street Foot et son représentant Aurélien Acina. En février 2023, ce dernier entame alors des poursuites, sur le plan pénal, pour prise illégale d'intérêt et favoritisme contre Bernard Pancrel, maire de Saint-François et sur le plan administratif.

La résiliation immédiate de la convention

Saisi par ce concurrent évincé, le tribunal administratif de la Guadeloupe a considéré que la commune avait modifié les critères de sélection des offres en cours de procédure de passation et que ce vice, constituant une atteinte aux principes de transparence et d’égalité des candidats, était de nature à entraîner la résiliation immédiate de la convention. Place maintenant au volet pénal de l'affaire.

C'est une première victoire. Effectivement maintenant place au pénal. Aurélien Acina, candidat évincé et gérant de Caribbean Street Food

Bernard Pancrel est convoqué le 11 juin prochain devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre. Le maire de Saint-François doit répondre des faits présumés de favoritisme et de faux et usage de faux documents administratifs.