⚫Saint-François : enquête pour homicide involontaire après la mort d'un homme dans une collision entre une voiture et une motocyclette, peu avant le passage du Tour cycliste

Le week-end est endeuillé, après la mort d’un usager de la route à Saint-François, survenue dans la matinée de ce samedi. L’homme a été victime d'un accident, peu avant le passage de la caravane de la première étape du Tour cycliste. La procureure de Pointe-à-Pitre a commandé une enquête pour "homicide involontaire".

Le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) a été alerté à 10h17, ce samedi 24 août 2024, au sujet d’un accident de la circulation survenu sur la route nationale 4, à la section Belle Allée, à Saint-François. Les sapeurs-pompiers ont trouvé une voiture et une motocyclette impliquées, sur place ; les deux seraient entrées en collision.

Les secours ont dû prendre en charge un homme d’une trentaine d’années, retrouvé en arrêt cardio-respiratoire. Malheureusement, ils n’ont pu réanimer cette victime, dont le décès a été déclaré par le médecin du Service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR).

L’hélicoptère Dragon 971 avait été mobilisé, pour un transfert rapide de cette personne à l’hôpital... en vain.

Comme de rigueur quand il y a mort d'homme, la brigade territoriale de gendarmerie de Saint-François a été saisie d'une enquête pour "homicide involontaire", indique la procureure de Pointe-à-Pitre.

Les faits ont eu lieu sur le parcours de la première étape du Tour International cycliste de la Guadeloupe. La circulation a été neutralisée dans les deux sens, sur les lieux, par les forces de l’ordre. Lorsqu’ils sont arrivés, les coureurs engagés ont dû passer à l’intérieur d’une station-service afin de contourner le site de cet accident.

Cet homme est le 32ème tué sur les routes de l’archipel, depuis le début de l’année.