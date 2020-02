Les grandes orientations de la Région Guadeloupe pour le développement durable

Lors de sa séance plénière du 3 Février dernier, la collectivité régionale a présenté son rapport annuel sur le développement durable. Un rapport qui précise les grandes orientations du territoire en matière de développement durable à l’horizon 2026/2032



Cinq axes et cinq finalités

Cinq axes stratégiques sont énoncés dans ce rapport. D’abord, en matière de déchets, avec la trajectoire voulue de tendre vers le « 0 déchet » à l’horizon 2035 grâce à l’élaboration d’un plan régional de prévention de gestion des déchets. Une ambition qui consiste à réduire de 10 % la production de déchets ménagers ainsi que la diminution de la production d’ordures résiduelles, tout en valorisant en matière énergétique les déchets.Ensuite, ancrer la biodiversité dans le quotidien avec, entre autre, la construction de nouvelles déchèteries ainsi que le suivi du plan unique de gestion des déchets.Autre orientation forte : faire de la Guadeloupe un territoire résilient et autonome en énergie d’ici 2030 ; il s’git là de renforcer les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie qui vise a réduire considérablement la consommation et à tendre vers l’autonomie énergétique qui consiste à valoriser en priorité toutes les ressources énergétiques locales de la Guadeloupe.Une dynamique, unique qui devrait permettre de produire 84% de son électricité à partir de sources renouvelables dès 2023 et 98% en 2028.Enfin le dernier axe se situe dans le champ de l’amélioration en matière d’exploitation et de gestion de la ressource en eau.Différents axes qui se traduisent en cinq finalités :- la lutte contre le changement climatique- la préservation de la biodiversité des milieux et des ressources- la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations- l’épanouissement de la population- le développement suivant des modes de production et de consommation responsables..