Grève contre la réforme des retraites : 2ème round en Guadeloupe aussi

C’est surtout au sein des établissements scolaires que l'impact de la mobilisation nationale contre la réforme des retraites est palpable, en Guadeloupe. Une intersyndicale appelle à la grève le 7 février prochain, localement, pour dénoncer bien plus que ce projet gouvernemental.

Nadine Fadel •

La Guadeloupe aussi s’inscrit dans le vaste mouvement national de contestation, contre la réforme des retraites portée par le président de la république, Emmanuel Macron et le Gouvernement d’Elisabeth Borne. "Le report de l’âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans n’est plus négociable", a affirmé la première ministre.

Mais les partis d’opposition et les syndicats ne l’entendent pas de cette oreille et, dans la rue, leur refus du texte donne lieu à une mobilisation massive, ce mardi 31 janvier 2023, pour le deuxième jour de grève après le 19 janvier dernier. C’est le cas dans l’Hexagone, mais aussi dans les Outre-mer.

En Guadeloupe, c’est une fois de plus dans l’Education nationale que la grève est la plus significative. Plusieurs établissements scolaires ont été bloqués aux aurores. Des barrages ont en effet été constatés au niveau des accès aux collèges Bois Rada à Sainte-Rose, Sylviane Telchid de Capesterre-Belle-Eau, Aurélie Lambourde aux Abymes, Guenette-Morel à Moule, Félix Eboué à Petit-Bourg, Eugène Yssap à Sainte-Anne, Charles de Gaulle du Moule, ainsi qu’aux lycées de Sainte-Anne, des métiers de l’hôtellerie et du tourisme du Gosier, Jardin d’Essai aux Abymes, des Droits de l’Homme de Petit-Bourg, Gerville Réache à Basse-Terre, , pour ne citer que ceux-là.

Blocage du lycée de Sainte-Anne - 31/01/2023. • ©RS

Blocage du lycée des métiers de l’hôtellerie et du tourisme (Gosier) - 31/01/2023. • ©RS

Blocage du lycée Gerville Réache (Basse-Terre) - 31/01/2023. • ©RS

Blocage du Lycée Jardin d'Essai (Les Abymes) - 31/01/2023. • ©RS

Affiche contre la réforme des retraites, devant le lycée Yves Leborgne de Sainte-Anne - 31/01/2023. • ©RS

A noter une particularité : au lycée Charles Coeffin, à Baie-Mahault, le blocage est une initiative des élèves, eux-mêmes mobilisés contre la réforme des retraites. Idem à Pointe-à-Pitre, où les collégiens et lycéens de Massabielle sont descendus dans la rue. Un piquet est aussi tenu par les jeunes scolarisés au Lycée agricole, à Baie-Mahault.

Mobilisation des élèves du lycée Charles Coeffin (Baie-Mahault) - 31/01/2023. • ©RS

Mobilisation devant le lycée agricole (Baie-Mahault) - 31/01/2023. • ©RS

Mobilisation des collégiens et lycéens de Massabielle (Pointe-à-Pitre) - 31/01/2023. • ©RS

Toujours dans l’éducation, les syndicats UNSA et CFDT organisaient, ce mardi, une matinée d’information sur les contours de la retraite dans la vie du fonctionnaire, la préparation de la retraite et les enjeux de la réforme, avec notamment un cadre de la Caisse générale de la Sécurité Sociale.

Retraite : matinée d'information à l'initiative de la CFDT et de UNSA, à la MJC du Gosier - 31/01/2023. • ©RS

Pour ce qui est des autres secteurs professionnels, la mobilisation est sporadique ; les grévistes se sont fait connaître au sein de leurs entreprises respectives. Aucun grand rassemblement n’est pour l’heure annoncé, dans l’archipel.

Une intersyndicale CGTG, FAEN-SNCL, FO, FSU, SPEG, SUD-PTT-GWA, SUD-SOLIDAIRES, SUNICAG, UGTG, UIR-CFDT, UNSA organise ce jour une "importante conférence de presse" durant laquelle un point global sera fait sur la situation sociale en Guadeloupe. L’occasion aussi pour les syndicats d’appeler à une mobilisation le mardi 7 février 2023.