Grève des agents de sûreté CGTG à l'aéroport "Guadeloupe - Pôle Caraïbes"

La plupart des revendications des agents de sûreté de la société ASG ne date pas d'hier. Un préavis avait déjà été déposé en février 2020 et, avec la crise sanitaire, d'autres points de crispation ont vu le jour. Les responsables de l'entreprise affirment être dans le rouge.

Très tôt, ce dimanche 06 septembre 2020, les agents de sûreté, affiliés à la CGTG, qui officient à l'aéroport "Guadeloupe - Pôle Caraïbes", ont installé leur piquet de grève, devant l'une des entrées principales du site.

Une grogne couvée de longue date

Et la Covid-19 a envenimé la situation

Tout le personnel était en activité partielle, mais le personnel n'était pas soumis au chômage partiel. C'est ce que l'on appelle le chômage partiel collectif. Donc, la majorité des personnels, à l'exception de ceux qui étaient en garde d'enfant(s), ou en arrêt maladie, a travaillé, même s'il n'y avait pas beaucoup d'activité. Ismar FOGGEA, délégué syndical CGTG et membre élu du CSE de la société ASG

Une entreprise et un secteur dans le rouge, selon la direction

La discussion ne s'est pas amorcée. On a été invectivés, menacés. Enfin, il y a eu de l'outrance, de la part de quelqu'un extérieur à l'entreprise : le secrétaire général de la CGTG, Jean-Marie Normertin. Jean-Luc Lubin, directeur régional de l'entreprise ASG, au sein du groupe "Pierre-Marie Joseph"

Nous ne sommes pas opposés à verser une prime Covid. On se donne le temps de voir comment évolue l'activité, jusqu'à la fin de l'année, pour savoir comment sera la tendance. Mais, dans tous les cas, au moment où l'on parle, comme au moment où la prime nous a été demandée la première fois, nous n'avons pas les moyens économiques de donner cette prime. Jean-Luc Lubin, directeur régional de l'entreprise ASG, au sein du groupe "Pierre-Marie Joseph"

