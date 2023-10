Guadeloupe AgroCampus : élèves et personnels grévistes dénoncent la déliquescence de l'enseignement agricole

Des élèves forcés de faire le ménage pour évoluer dans des locaux décents, des cours non dispensés, d’autres assurés sans le matériel adéquat... élèves et personnels du lycée agricole disent stop ! Ils exigent des actions concrètes de la Région et de la DAAF, pour qu’en Guadeloupe, l’enseignement agricole soit à la hauteur de la mission qui attend les personnes formées : nourrir sainement la population.

Nadine Fadel, avec Ludovic Gaydu •

La mobilisation des personnels affiliés aux syndicats SEA-UNSA* et SNETAP FSU** et d’une partie des élèves du lycée agricole de Jabrun-Convenance, à Baie-Mahault, a débuté le 25 septembre dernier.

Depuis ce jour, les grévistes de cet établissement, également appelé "Guadeloupe AgroCampus", exigent la mise à disposition d’un plateau technique, ainsi que du matériel et des moyens pédagogiques adéquats pour travailler.

L’ensemble du personnel, les élèves et leurs parents étaient conviés à une assemblée générale, ce mardi matin. L’objectif était de discuter du devenir de l’enseignement agricole public de la Guadeloupe et, surtout, de trouver des solutions pérennes.

Guadeloupe AgroCampus : assemblée générale des personnels, élèves et parents - 10/10/2023. • ©Ludovic Gaydu

Hier (lundi 9 octobre 2023), plus de 4 heures de négociations, entre le conseil d’administration de l’EPLEFPA***, les organisations représentatives du personnel et le collectif des élèves grévistes, n’ont pas abouti à un accord définitif.

Quelques avancées ont tout de même été enregistrées et certains points de la plateforme de revendications sont en bonne voie de résolution.

La mise en place d’une cellule d’écoute devrait être effective dès cette semaine.

L’inspection relative au climat social devrait débuter au cours du mois de novembre.

Le point de blocage concerne la livraison du matériel pédagogique, pour les élèves. La direction n’a, pour l’heure, pas de réponse concrète à cette revendication, selon l’intersyndicale.

Professeurs et lycéens mobilisés dénoncent aussi des problèmes d'hygiène, de vétusté des locaux et d’insécurité. Certains cours n’ont jamais été dispensés.

Tant qu’il n’y aura pas de changement et d’intervention de la part de la Région et de l’Etat, nous resterons là à manifester, parce que c’est une cause juste ; l’agriculture, c’est métier du vivant, c’est le métier du futur et c’est ce qui nous permet de vivre et de manger. Il faut être conscient de cela. Mathilde Manlius, 2ème année de BAC PRO CGEA****

Mathilde Manlius, 2ème année de BAC PRO CGEA**** • ©Ludovic Gaydu - Guadeloupe la 1ère

La grève continue donc.

Une rencontre est prévue, demain (mercredi 11 octobre), avec la Région, sur ce dossier.

Les grévistes demandent aussi à être reçus par la Direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DAAF).

Guadeloupe AgroCampus : assemblée générale des personnels, élèves et parents - 10/10/2023. • ©Ludovic Gaydu

*SEA-UNSA : Syndicat de l'Enseignement Agricole - Union nationale des syndicats autonomes.

**SNETAP FSU : Syndicat National de l'Enseignement Technique Agricole Public - Fédération Syndicale Unitaire.

***EPLEFPA : Établissement Public Local d'Enseignement et de Formation Professionnelle Agricoles.

****CGEA : Conduite et gestion de l'entreprise agricole.