Un Guadeloupéen nommé Henry Sidambarom

Henry Sidanbarom est l’une des figures historiques de la Guadeloupe que la Région a décidé d’honorer cette année, après Guy Tirolien et Gerty Archimède. Un hommage lui sera rendu aujourd’hui à Petit-Canal par la collectivité régionale, la mairie, et l’association PADMA.

D'Henry Sidambarom, on a presque tout dit. Longtemps le combat qu'il a mené pour que les droits civiques des Guadeloupéens d'origine indienne leur soient reconnus, est passé sous silence. Mais depuis plus d'une vingtaine d'années, plusieurs associations ont porté cette cause pour qu'elle ne soit pas uniquement celle des descendants des originaires de l'Inde mais bien un élément fondateur de l'histoire de la Guadeloupe.C'est en ce sens que la Collectivité Régionale qui souhaite mettre en exergue les grands personnages de l'histoire de la Guadeloupe a décrété cette année 2020 "année Sidambarom". La commémoration de sa naissance est donc une occasion de rappeler les hauts-faits de sa vie

Ce n'est d'ailleurs pas la seule "année Sidambarom" que la Guadeloupe inscrit dans son calendrier. 2013, année de son 150ème anniversaire, avait déjà été déclaré année Sidambarom ( Coup d’envoi de l’année Sidambarom ). Preuve de la volonté des instances politiques, de quelque orientation politique que ce soit, de ne plus laisser dans l'oubli le combat de ce grand Guadeloupéen.