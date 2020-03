Les Guadeloupéens semblent s’adapter au confinement

C'est en tout cas le constat que le psychologue Errol Nuissier fait après les trois premiers jours du confinement. Il s’est penché sur la question de la réaction des Guadeloupéens après la décision du président de la République, Emmanuel Macron.

O. Lancien •

Errol Nuissier.

Errol Nuissier Psychologue

Errol Nuissier

Errol Nuissier Psychologue

Errol Nuissier le rappelle dans un article sur son blog. Selon lui, il faut un temps d’adaptation. C’est un véritable choc pour les personnes, du coup dans un premier temps il y a aussi des comportements irraisonnés.Mais pour le psychologue, passé le choc de l'annonce, l'adaptation se met sans tarder en place. Elle a malgré tout besoin d'être accompagnée par des figures de confiance qui martèlent le message.Un sondage publié ce vendredi montrait que, à l'échelle nationale, les Français font confiance aux médecins et aux scientifiques à plus de 60, voire même 80%. La confiance dans la parole du Président de la République et du gouvernement ne recueille que moins de 45% pour le premier et 35% pour le second. Ceci, malgré le fait que l'Exécutif dit s'appuyer sur la parole des scientifiques pour prendre ses décisions.