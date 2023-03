Habitat indigne : une résorption compliquée à laquelle s’attèlent les pouvoirs publics

Sur les 260.000 logements que compte la Guadeloupe, 35.000 sont dits potentiellement indignes, 11.000 sont considérés comme insalubres et 6.000 devraient être purement et simplement démolis. Ces habitats agissent sur leurs occupants à plusieurs titres : ils menacent leur santé physique, mais aussi psychologique.

D’où l’urgence, pour les autorités locales, de lutter contre l’habitat indigne, en Guadeloupe. Dans ce but, des acteurs des collectivités (Région, Département, mairies, Communautés d’agglomérations...) ont participé à un cycle de formation, la semaine dernière, sur les nouvelles évolutions réglementaires en la matière.

Cette étape a été clôturée, lundi 6 mars 2023, par un premier comité de pilotage, organisé par le Pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne (PDLHI) ; c’était à l’auditorium du Mémorial ACTe, à Pointe-à-Pitre.

Cette rencontre a été l’occasion, pour chaque structure, de faire part des difficultés qu’elle rencontre, par rapport à cette problématique.

Pour Jocelyn Sapotille, président de l’Association des maires de Guadeloupe (AMG), il faut plus de compréhension, de la part des habitants, qui ne priorisent pas toujours leur sécurité. Même si le dialogue est favorisé, l’utilisation de la force est, selon lui, nécessaire, dans certaines situations. Car, les Guadeloupéens étant attachés à leur bien, quelques-uns refusent de partir, même momentanément, le temps de réaliser les travaux de rigueur.

L’action du maire n’est pas toujours bien comprise. Quand on intervient auprès des familles (qui sont souvent des familles en danger) et qu’on veut accompagner et quand on dit qu’il faut sortir du logement, on leur propose autre chose, on a beaucoup de résistance (...).