HANDICAP. L'AGIPSAH célèbre ses 40 ans

Partager :

Créée en 1984, l'Association Guadeloupéenne pour l’Insertion Professionnelle et Sociale des Adultes et Handicapés a pour but de favoriser l'inclusion sociale, professionnelle et culturelle des personnes en situation de handicap. Elle accompagne quotidiennement près de 300 personnes en situation de handicap.

Durant ces 40 dernières années, les équipes se sont succédé au sein de l'association pour mener à bien cette mission d'inclusion et d'accompagnement. Une mission que l'on pourrait décrire comme "la restauration de la citoyenneté par le travail". Ainsi avec l'association, des travailleurs handicapés travaillent au service d'autres personnes en situation de handicap. Par exemple en travaillant au service de restauration des ESAT. L'AGIPSAH a également développé des ateliers de nettoyage et de repassage. Il existe même des prestations de centres d'appels pour des entreprises ou des administrations. On écoute Guy Ursulle, le président de l'AGIPSAH. Il est interrogé par Eddy Golabkan. Guy Ursulle, Président de l'AGIPSAH • ©Eddy Golabkan et Olivier Duflo - Guadeloupe la 1ère

Partager :