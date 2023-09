Hausse de la délinquance en Guadeloupe : l’analyse d’une criminologue

La délinquance est structurellement plus importante depuis une décennie, en Guadeloupe ; l’analyse de la criminologue Gaëlle Compper, sur la multiplication des faits de violence avec armes, ces derniers jours, est sans appel.

Malgré les nombreuses actions des autorités, pour endiguer la progression des trafics d’armes ou de drogues, les derniers jours ont été particulièrement sanglants, avec pas moins de sept agressions commises par armes à feu.

Les cas de violences intrafamiliales, d’agressions parfois mortelles sur la voie publique, ou encore les faits divers liés aux trafics de drogues sont en constante augmentation. Les semaines sont rares où aucune fusillade, nul règlement de compte, ni agression ne fait la Une de l’actualité. La recrudescence de l’insécurité n’est plus qu’une impression, dans l’archipel.

Il convient de noter que, dans notre département, c’est la délinquance envers les personnes qui est structurellement plus importante, depuis environ une décennie. Donc cette structure de la criminalité locale n’est pas nouvelle. Elle s’articule autour de deux grands types de violences interpersonnelles : les violences intrafamiliales et les violences volontaires dans l’espace public. L’un des facteurs qui peut être mentionné pour expliquer violence interpersonnelle est, d’abord, la tentative d’organisation et de structuration du trafic de drogue local.