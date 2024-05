Il croise les gendarmes au volant de sa Porsche et repart sans, mais avec une convocation devant la justice

Un automobiliste a tenté de se soustraire à un contrôle de gendarmes réservistes, au Moule, le 17 mai dernier. Après l'avoir intercepté, les forces de l'ordre ont découvert plusieurs infractions.

C'est une rencontre dont cet automobiliste se serait bien passé...

Ce sont les gendarmes de Guadeloupe qui relatent le contrôle sur leur page Facebook.

Vendredi 17 mai, des militaires réservistes en service sur le Moule, intrigués par l'immatriculation d'un Porsche Cayenne, décident de le contrôler.

L'homme tente alors de se soustraire au contrôle et prend la fuite.

Quelques minutes plus tard, les gendarmes parviennent à l'intercepter et découvrent alors une multitude d'infractions graves : conduite sous stupéfiants, récidive de défaut d'assurance, défaut de contrôle technique, délit de défaut d'immatriculation et délit de refus d'obtempérer.

Dans le véhicule, ils découvrent également quelques grammes de cannabis.

Le conducteur sera prochainement présenté devant les autorités. Il a pu repartir, mais sans son véhicule qui a été saisi.