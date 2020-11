Il reste quelques places pour la nouvelle formation "Management - chef d'équipe" au RSMA Guadeloupe

Vous avez une âme de leader, êtes un jeune à la recherche d'un emploi ? La formation innovante Management-chef d'équipe du RSMA est pour vous ! Outre la possibilité d'un recrutement dans 6 mois, il y a foule d'avantages à être formé(e) par le Régiment. Le Lcl Guillaume Nicloux nous en dit davantage.

Répondre aux besoins du territoire

C'est une formation sur laquelle on s'est positionnés, sur laquelle on a répondu présent, parce que l'Armée, par nature, dispose d'une expertise du management des hommes et des femmes. C'est pour cela que nous avons conjugué notre savoir-faire de base et le besoin du territoire. Lieutenant Colonel Guillaume Nicloux, directeur des opérations du RSMA de Guadeloupe

La formation "Management - chef d'équipe"

De quoi s'agit-il ?

Avoir entre 18 et 25 ans ;

Être de nationalité française ;

Être inscrit à Pôle Emploi.

C'est ainsi pour tous nos jeunes, dans la mesure où ils rentrent chez nous. On les forme, on les rémunère et on cherche après à les insérer. C'est vraiment notre mission primordiale : l'insertion socio-professionnelle. Lieutenant Colonel Guillaume Nicloux, directeur des opérations du RSMA de Guadeloupe​​​​​​​

Le contenu

C'est pendant cette séquence qu'on leur inculque ce que l'on appelle le savoir-être, à développer leur résistance physique, à développer la cohésion de groupe, le caractère, le sens du concret, le don de soi, le sens de la communauté, de l'humain. Et puis on travaille sur les cinq règles d'or du RSMA : être à l'heure, dans la tenue adéquate, savoir travailler en équipe, en sécurité et respecter ses chefs. Des valeurs que l'on va adapter au monde civil. ​​​​​​​Lieutenant Colonel Guillaume Nicloux, directeur des opérations du RSMA de Guadeloupe​​​​​​​

Vous êtes tenté(e) ?

Lieutenant colonel Guillaume Nicloux, directeur des opérations du RSMA de Guadeloupe

Le Régiment du service militaire adapté (RSMA) de la Guadeloupe est soucieux de mener des projets en accord avec la réalité du territoire.Dans ce but, ses dirigeants entretiennent des relations et échangent régulièrement avec différents partenaires, dont des chefs d'entreprises. Ce sont ces recruteurs potentiels qui ont signalé avoir besoin de jeunes aptes à encadrer de petites équipes, au sein de leurs structures.Ainsi a germé l'idée de mettre en place cette nouvelle formation "Management - chef d'équipe".Cette formation émanant d'une commande spécifique, des postes pourraient être à pourvoir dès sa validation par les stagiaires. Plusieurs secteurs sont demandeurs de ce type de profils de leaders, notamment la grande distribution, pour des postes de chefs de rayon, ou de responsables de magasin, par exemple.La formation généraliste qualifiante "Management - chef d'équipe" est ouverte à 20 personnes.Elle débutera en décembre prochain, pour une durée de six mois.Le processus de sélection de stagiaires a déjà débuté, mais il reste des places.Les conditions d’accès sont les mêmes que pour les autres formations du RSMA :Pour intégrer ce module, il n'y a pas d'exigence de qualification.Force est de constater qu'il y a plusieurs avantages à être formé(e) dans ce cadre : les jeunes stagiaires du RSMA sont nourris, logés et blanchis, au sein du régiment. Ils sont aussi rémunérés. Tous seront aussi préparés et présentés au permis de conduire et aux modules de sauvetage et secourisme au travail.Un mois sera consacré à une phase incontournable au RSMA : la formation militaire initiale (100 heures).Les cinq mois suivants (672 heures) visent à permettre aux jeunes d'être en capacité de découper une mission en sous-tâches, de la planifier, d'en choisir les moyens et de la faire exécuter, tout en assurant le contrôle des résultats.Cette formation cible avant tout le développement des qualités humaines essentielles, pour toute fonction de management et mobilise, pour tout type de secteurs d’activité, des compétences transversales que sont la gestion de projet, le leadership, l’intelligence de situation et le pilotage d’une équipe.Des périodes d'application en entreprise sont aussi prévues, pour que les jeunes démontrent leur savoir-faire.Deux numéros sont à votre disposition, pour vos demandes d'informations et pour les inscriptions au RSMA Guadeloupe +590 590 40 75 75+590 590 40 75 82​​​​​​​​​​​​​​