Impact psychologique du confinement sur les Guadeloupéens

Quel a été l’impact psychologique de cette période si particulière sur les populations de Guadeloupe Martinique Guyane? Un collectif de psychologues de nos régions a entrepris de répondre à cette question pour analyser et comprendre l’impact psychologique du confinement sur nos populations

Ch. Martial et M-L. Plaisir •

Karine Baillieu est psychologue à la CUMP, la Cellule d’Urgence Médico Psychologique

Karine Baillieu, psychologue

0590 99 14 74 et un site internet le Un numéro de téléphone pour bénéficier de cet accompagnement psychologique gratuit leet un site internet le www.allopsy97.org

Un arrêt brutal de la vie qui a pu parfois générer des angoisses. La population a, ces derniers mois, été confrontée à un événement exceptionnel en lien avec ce virus du COVID 19. Il faut donc répondre aux angoisses et accompagner le retour à une vie différente de celle d'avant le 17 mars dernier.Si la crise du Covid 19 a attaqué les corps, elle a aussi touché les esprits et les habitudes. Les psychologues de Guadeloupe, Martinique et Guyane ont donc entrepris d'accompagner la population.Que nous soyons, soignants, père ou mère de famille, seul ou en couple, pour affronter cette période. Le confinement peut être assimilé à un traumatisme venu perturber nos vies. La CUMP a été activée pour gérer la crise mais aussi pour penser l'avenir, par le biais de la plate forme internet allopsy97.Se faire accompagner psychologiquement pour un retour à la vie, c'est ce que propose gratuitement, cette cellule d'urgence Médico psychologique.