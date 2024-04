Incendie au CHU de la Guadeloupe : les urgences évacuées

Des dizaines de brancards à l'extérieur du CHU de la Guadeloupe, avec des patients dessus. C'est le triste spectacle de cette soirée de dimanche de Pâques, alors qu'un incendie s'est déclaré sur place. D'importantes fumées ont envahi les urgences et les services de pneumologie et des maladies infectieuses.

Un incendie s'est déclaré au sein du Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe (CHUG) ce dimanche soir (31 mars 2024), indiquent les pompiers. Le Service départemental d'incendie et de secours a été appelé à 18h55, à ce sujet. Dès lors, dix-sept soldats du feu (dont deux officiers) ont été dépêchés sur place.

Les flammes ont pris dans des détritus situés dans un local technique du premier étage de l'établissement. Elles ont été éteintes avant l’arrivée des secours, par les agents du service de sécurité de l'établissement.

À cette heure, le sinistre est donc sous contrôle ; le feu a été maîtrisé.

Trois services évacués

Les fumées ont impacté trois services : les urgences et ceux de pneumologie et des maladies infectieuses. Les capteurs ont d'ailleurs automatiquement déclenché les extincteurs automatiques, précise le préfet, dans un communiqué. Les patients qui y étaient pris en charge ont donc dû être évacués. Plusieurs dizaines de brancards ont ainsi été alignées à l'extérieur du bâtiment, par le personnel.

Incendie au CHU de la Guadeloupe : les urgences et deux autres services évacués - 31/03/2024. • ©Image amateur

Incendie au CHU de la Guadeloupe : les urgences et deux autres services évacués - 31/03/2024. • ©Image amateur

Plusieurs patients sont en cours de transfert : 15 vers les anciens locaux de la réanimation du CHUG et une dizaine vers la clinique "Les Eaux Claires" à Baie-Mahault.

Le SAMU transfère plusieurs patients du CHUG, impacté par un incendie ce dimanche - 31/03/2024. • ©Gessy Blanquet

Comme un air de déjà-vu...

Une nouvelle scène de chaos, qui rappelle le triste évènement de novembre 2017, quand le CHUG avait brûlé. À l’époque, l'hôpital avait fonctionné en mode dégradé durant de long mois. Un hôpital de guerre avait même été installé sur le site, pour la prise en charge de certains patients.

Une fois de plus, l'efficacité du personnel, pour la mise en sécurité des personnes présentes, peut être soulignée. Justement, "Le préfet de la région Guadeloupe et le directeur de l’Agence régionale de santé (ARS) remercient l’ensemble des personnels du CHU, du SAMU et du SDIS pour leur action afin que les patients soient mis en sécurité et pris en charge", est-il écrit dans le communiqué du Palais d'Orléans de Basse-Terre.

Les usagers patientent dehors dans le calme, malgré les circonstances et les risques éventuels encourus pour les malades.

"L’ensemble des personnels et des patients pourront réintégrer les locaux dans les meilleurs délais", déclare la préfecture ce soir... outre ceux qui ont été transférés.

Incendie au CHU de la Guadeloupe : les urgences évacuées • ©Vidéo amateur

Nul doute que les voix de plusieurs acteurs du site s'élèveront, pour que des enseignements soient tirés de cet épisode.