Incident lors de l’épreuve Eco Droit des lycéens de la Filière STMG (Sciences et Technologies du Management et de la Gestion) de l’Académie

Alors qu’ils planchaient sur leur sujet ce matin, depuis plus d’une heure, les candidats ont été arrêtés en pleine épreuve par les surveillants. Il leur a été ensuite demandé de sortir des salles d’examen puis ils ont été invités quelques minutes plus tard à reprendre l’épreuve mais avec le sujet de secours.

S. Gilles •

Un incident qui intervient au deuxième jour des épreuves de spécialités du bac 2023. A l'origine de cet incident, une suspicion de fuite de sujet prise suffisamment au sérieux pour que l'épreuve soit immédiatement réorganisée.

Il était à ce moment-là 14h en France Hexagonale et 8h en Guadeloupe. Les services du Rectorat ont été alertés dès le début de la matinée de cette fuite qui est manifestement intervenue avant même le début de l’épreuve.

Le ministère a demandé que l’épreuve en question soit interrompue et redémarrée avec le sujet de secours.

En tous cas cet épisode souligne un certain nombre de difficultés pour le passage de cette épreuve. Des difficultés soulevées par les organisations syndicales des enseignants.

Marie Hélène Pelée, professeure de SVT (Science et Vie et de la Terre) au Lycée des Droits de l’Homme de Petit Bourg et membre du SNES FSU

Au total à l’échelle nationale ce sont environ 82 000 candidats qui ont été concernés par cet incident.