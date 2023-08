Insécurité routière : 59 infractions relevées le week-end dernier

Les messages d’appel à la prudence et au respect des consignes de sécurité ne font pas mouche auprès de tous les usagers des routes de Guadeloupe. Les week-ends se suivent et se ressemblent, pour gendarmes et policiers, qui distribuent des contraventions à tous ceux qui se mettent ou mettent les autres en danger, au fil des contrôles opérés sur tout le territoire.

Guadeloupe La 1ère •

Alors que les chiffres de l’accidentalité donnent le tournis, les comportements à risque sont encore légion, sur les routes de Guadeloupe. Si bien que la préfecture a tenu à faire un rappel à l’ordre.

La sécurité routière en Guadeloupe est l’affaire de tous et de tous les instants. Rappel de trois règles de base : celui qui conduit c’est celui qui ne boit pas, levez le pied, portez la ceinture ou le casque. Préfecture de la Guadeloupe

Mais rien n’y fait, constatent les forces de l’ordre. En cette période de grandes vacances scolaires, gendarmes et policiers multiplient les opérations de contrôles routiers, sur tout le territoire. Ils sont donc les premiers témoins des pratiquent susceptibles de conduire à des drames, de la part d’imprudents ou de personnes qui n’ont pas conscience de la dangerosité de leur actes.

Au cours du week-end dernier (du 18 au 20 août 2023), 46 infractions ont été relevées en zone gendarmerie. Parmi les faits les plus graves, il est question de 6 alcoolémies au volant, 4 conduites sous stupéfiants, 5 défauts de port de ceinture, 7 usages du téléphone, 2 non ports de casque, 5 défauts d'assurance, 1 défaut de permis de conduire et 7 défauts de contrôle technique. Par ailleurs, 4 conducteurs ont été verbalisés pour des vitres teintées non conformes, 2 conducteurs l’ont été pour des plaques d’immatriculation non conformes et 1 pour conduite sans permis.

Des mesures de suspensions de permis de conduire ont été prises, par l’autorité préfectorale, à l’encontre de 5 contrevenants.

En zone police, 13 automobilistes sur 51 contrôlés ont été verbalisés ; les fonctionnaires ont sévit pour 5 stationnements sur des places réservées, 4 défauts de contrôle technique, il y a eu une interpellation pour recel de vol, 1 conducteur avait des vitres teintées non conformes, un autre n’avait pas de permis de conduire et un dernier a omis de muté sa carte grise.

Pour rappel, 28 personnes ont perdu la vie, sur les axes routiers de l’archipel, depuis le 1er janvier 2023.