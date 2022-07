Jacob Desvarieux, un an déjà...

Il y a un an jour pour jour, le musicien guadeloupéen Jacob Desvarieux nous quittait à l’âge de 65 ans. L’annonce de la mort d’un des piliers du groupe Kassav, a bouleversé non seulement le monde culturel local, mais aussi le monde entier, qui a salué la mémoire de ce grand musicien. Quelques jours après l’annonce de son décès, c’est tout un pays qui lui a rendu hommage lors de ses obsèques en Guadeloupe. Un an plus tard, le souvenir de ce génie de la guitare et ses tubes résonnent toujours dans le cœur des Guadeloupéens. Les hommages et les cérémonies du souvenir se succèdent ce samedi 30 juillet.

Christelle Martial •

30 juillet 2021...

Comme si c'était hier, on se souvient de l'annonce de sa mort et de ce moment suspendu où l'on réalise que le groupe mythique de nos régions est, une fois de plus, touché en plein coeur.

Jacob Desvarieux, co-fondateur du groupe Kassav' et artisan du zouk vient de s'éteindre...

Son décès intervient alors que la Guadeloupe paie un lourd tribut à une épidémie de Covid qui semble ne pas vouloir disparaître.

L'homme, hospitalisé quelques jours plus tôt, a perdu son combat contre ce virus qui pourrit les vies depuis maintenant deux ans.

En quelques heures, la nouvelle se propage et les hommages arrivent. Ils viennent de l'Afrique, des Etats-Unis, de l'Europe et du plus haut sommet de l'Etat.

Jacob Desvarieux n'est plus... Et sans doute les plus abasourdis par la nouvelle sont sa famille et ses compagnons de route. Les musiciens du groupe Kassav' sont effondrés et chacun, au fond de lui, sait que plus rien ne sera comme avant.

Mais parce qu'il était un homme généreux et souriant, les hommages se multiplient tout au long de l'année écoulée.

Des hommages chantés, avec une multitude de reprises de ses tubes. Des hommes écrits avec de merveilleux textes ou livres sur sa vie. Des hommages télévisés, au cours desquels ses amis parlent de lui...

Et cet hommage populaire où le peuple de Guadeloupe occupe les rues pour crier son amour au passage de sa dépouille.

Un an plus tard, l'émotion est toujours très vive pour certains et la musique de Jacob inspire encore.

Si l'homme s'en est allé, la musique elle, ne meurt jamais.

Jacob Desvarieux, il y a un an... Christelle Martial

Ce soir, Guadeloupe La 1ère rendra hommage à Jacob Desvarieux.

A 17h35 : Concert On jou pou Kassav

Le 6 mai dernier, Guadeloupe La 1ère organisait une journée spéciale en hommage au groupe mythique et légendaire Kassav’ : une journée entière en radio qui s'est ponctuée par un concert en live... Un moment de partage musical orchestré par le groupe T-swing, et proposé aux auditeurs et internautes depuis le hall de Guadeloupe La 1ère. Les artistes invités ont interprété tous les meilleurs titres du groupe avec : Patrice Hulman, Jessye Belleval, Jean-Marc Ferdinand, Christian Nara, Krysstal, Francelise Berthély, Fabrice Fanfant.

A 20 heures, le concert d'Eia Kassav'

Retrouvez sur scène les meilleurs artistes antillais pour rendre un vibrant hommage au groupe légendaire Kassav'. Tous animés et motivés par une profonde affection pour chacun des membres du groupe (ceux qui nous ont quittés, Jacob Desvarieux et Patrick Saint-Eloi ; mais aussi avec Jocelyne Béroard, Jean-Phillipe Marthély, Jean-Claude Naimro, Georges Décimus). Dans le cadre idyllique de l'Appaloos'Arena au François, un spectacle qui mêle musique et "devoir de mémoire" par ces musiciens et artistes souhaitant ainsi exprimer leur reconnaissance et leur profonde affection.

Pilotées par les grands chefs d’orchestre Gilles Voyer et Tony Chasseur, deux formations rythmiques composées des meilleurs artistes, se partageront le répertoire de Kassav.

A 20h45, le documentaire "Kassav' pacific tour"

Immersion dans la tournée exceptionnelle donnée par le groupe mythique, pour leurs 40 ans de scène, à travers les îles du Pacifique. Le groupe s'est produit pour la première fois de son histoire au Vanuatu et à Wallis, qui n'avaient jamais connu d'événement d'une telle ampleur, avant de poursuivre leur route en Nouvelle-Calédonie et à Tahiti.