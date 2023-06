Le procès de l'accident de jet-ski dont a été victime Jade Ponchet à Port-Louis s'ouvre ce jeudi 15 juin

Le 5 août 2022, les pompiers sont alertés pour un "accident de baignade" sur la plage du Souffleur, à Port-Louis. Les secours font état d'une blessée grave, une jeune femme de 20 ans, inconsciente présentant un traumatisme crânien. La victime est alors transportée au CHU de Guadeloupe par l'hélicoptère de la Sécurité civile, Dragon 971.

La jeune victime, c'est Jade Ponchet, alors en vacances. Des derniers moments de détente en famille pour elle, à quelques jours de son départ pour Hong Kong, pour la poursuite de ses études. Une dernière virée en mer, à jet-ski...

Des instants à jamais gravés dans la mémoire de son père, Jean-Marc. Des souvenirs terribles. À quelques mètres de sa fille, il a assisté à toute la scène. Alors à l'arrêt, sur son jet-ski, sans vagues, un autre scooter des mers aurait foncé sur la jeune femme. Jade est éjectée de la machine et retombe à l'eau, inconsciente. Son père plonge alors pour la repêcher. Violemment touchée à la tête, avec un traumatisme crânien sévère, la jeune femme plonge dans un coma qui durera huit semaines.

À son réveil, elle est lourdement handicapée.

Sa jambe droite bouge un tout petit peu. Sa main droite est par contre complètement paralysée, pour le moment. Comme elle a été cognée de ce côté, c'est cette partie qui est paralysée. Elle ne parle pas et elle n'entend pas. C'est là où elle en est. Elle est sur un fauteuil, muette et sourde, côté droit paralysé. C'est-à-dire qu'elle a toutes ses capacités mentales, ce qui est très impressionnant. Elle travaille beaucoup sur elle-même pour essayer maintenant sur l'iPad de pouvoir taper. Cela demande beaucoup d'efforts. Pour l'ensemble de la famille et de ses amis, pour nous, cela tient du miracle, parce que recevoir un message de Jade, pour tout le monde, ça a été une surprise. C'est comme si elle était là.

Jean-Marc se bat sans relâche pour que les responsabilités soient établies. Celle du moniteur en mer avec eux, de l'agence de location de jet-skis et bien sûr, celle des deux hommes qui ont percuté Jade.

Seul l'un d'eux est poursuivi.

Ce qui arrive à Monsieur Ponchet aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Aujourd'hui, on a une vraie difficulté, c'est qu'à l'issue de l'enquête qui a été menée par le tribunal et par le parquet de Pointe-à-Pitre, on a une seule personne qui est renvoyée devant le tribunal correctionnel pour y être jugée, c'est le conducteur. Et on estime qu'au regard des éléments qui ressortent de ce dossier, il y a un certain nombre d'autres personnes dont les responsabilités peuvent être engagées dans ce dossier et dont on aimerait avoir des réponses.