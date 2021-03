James Larrouy remporte le prix du jury 2021 de "Ma thèse en 180 secondes"

Résumer sa thèse en 180 secondes. C'est le défi lancé à neuf doctorants du campus Fouillole ce samedi 13 mars à l'amphithéâtre Guy-Mérault. Organisé en partenariat avec la Conférence des présidents d'universités et le CNRS, cette troisième édition de la finale régionale du concours "Ma thèse en 180 secondes", permet aux doctorants et aux jeunes docteurs de rendre accessible le fruit de leurs recherches au grand public.

James Larrouy, doctorant en mathématiques, a séduit le jury en trois minutes et à l'aide d'une diapositive, en présentant sa thèse sur l'analyse multivoque et l'analyse fractionnaire.

Ça rajoute une plus-value pour un doctorant d'avoir participé à ce type de concours et d'être lauréat dans son université. Maintenant, il me reste à relever le défi du national et d'essayer de porter mon université et le laboratoire que je représente au plus haut.

James Larrouy