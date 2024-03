Jeux olympiques et paralympiques Paris 2024 : la Guadeloupe prépare sa "Team Volontaires 971"

La Guadeloupe enverra 38 volontaires aux Jeux olympiques et paralympiques (JOP) Paris 2024, en juillet prochain. Tous ont été réunis ce samedi matin (9 mars 2024), à la base nautique de Sainte-Rose, pour évoquer l’organisation de cet évènement sportif planétaire, entre le village olympique, les sites de compétition, ou encore au niveau du département médical. Ils seront donc appelés à contribuer au bon déroulement des Jeux.

On a des volontaires aux profils très variés (c’est ce qui est intéressant) : des étudiants, des actifs et des retraités. Ils sont âgés de 18 à 70 ans. Et ils ont été sélectionnés parce qu’ils sont volontaires, ils ont voulu s’engager dans l’aventure de Paris 2024. Ce sont des personnes qui sont dans le sport, qui aiment le sport et qui parlent anglais, pour la plupart. Donc, ça a été principalement les arguments de leur candidature.