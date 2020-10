Jouné enternasyonal a kréyòl : SPEG Gwadloup ka gloryé Silvyan Telchid jòdla

"Lonnè é rèspé pou Silvyan Telchid" ! Pou tou sa madanm lasa pòté ba pèp Gwadloup, alantou lang annou, kréyòl, kè i pòté anlè, mé osi pou fos i ba sé mètlékòl la, SPEG, ki sé on sendika a lédikasyon, bokanté é owganizé on ripaj a maké kréyòl, alantou a Silvyan Telchid.

Nadine Fadel •

En cette Journée internationale du Créole, célébrée chaque année le 28 octobre, le SPEG, Syndicat des personnels de l'éducation de Guadeloupe, a choisi de rendre hommage à Sylviane Telchid.



L'œuvre de Sylviane Telchid

Cette écrivaine guadeloupéenne, originaire de la commune de Capesterre-Belle-Eau, est retraitée de l'Education nationale, institution au sein de laquelle elle a enseigné le français et le créole, dans les premier et second degrés, mais aussi au niveau universitaire. Auteure de romans, d'essais, d'adaptations théâtrales, mais aussi d'ouvrages pédagogiques, elle s'est battue, depuis près de 45 ans, pour valoriser la langue créole.

©Joël JERNIDIER



L'hommage du SPEG

©Ronald Baptista

On bouké flè pou man Telchid ! • ©SPEG

Profitons d'un échantillon de son œuvre, avec ce texte "Enmé", issu de son ouvrage "Bwa pou nou alé", lu pour nous par Joël Jernidier :C'est le professeur de créole, Ronald Baptista, qui nous explique le choix du SPEG de zoomer sur cette personnalité, pour célébrer la Journée internationale du Créole, cette année :Au programme, donc, pour des participants invités via l'application Zoom, en distantiel, à cause du contexte de crise sanitaire : un échange autour de l'œuvre de Sylviane Telchid, mais aussi une dictée créole s'appuyant sur l'un de ses textes.Cette manifestation est une occasion, pour les enseignants, de dire merci à l'une des personnalités ayant ouvert les portes de la reconnaissance à une langue régionale un temps délaissée, voire reniée et dénigrée. Madame Telchid a aussi produit de nombreux écrits, devenus des références pour les professeurs de créole.Dans un entretien avec le professeur de français, Mirielle Clodine-Florent, le professeur retraité Gaston Nicolas dit tout son respect pour cette grande dame :