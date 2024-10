Jour de passation à Guadeloupe La 1ère : Laurent Salcède prend ses fonctions de directeur régional

Les salariés de Guadeloupe La 1ère ont vécu un moment d’émotion, ce lundi 14 octobre 2024. C’était jour de passation de pouvoir, entre Djelloul Belghit, sur le départ et Laurent Salcède, récemment nommé directeur régional de la station du morne Bernard, à Baie-Mahault. Sylvie Gengoul, la directrice exécutive du Pôle Outre-mer de France Télévisions, a fait le déplacement pour l’occasion.

Ses trois amoureux de l’archipel ont pris la parole, face au personnel.

Le personnel est venu dire au revoir à Djelloul Belghit et accueillir Laurent Salcède - 14/10/2024.

L’histoire entre Laurent Salcède et l’entreprise a débuté le 1er février 1993 : ce jour-là, le Guadeloupéen était un tout jeune animateur, qui présentait la matinale, en radio, sur l’antenne de "RFO Guadeloupe" (ancien nom de Guadeloupe La 1ère).

Depuis, il n’a cessé d’apporter sa pierre à l’édifice, passant d’un poste à responsabilités à l’autre.

En 1996, il devient conseiller aux programmes, avant d'être nommé responsable d'antenne radio en 1998, puis directeur d'antenne radio en 2003.

En 2015, Laurent Salcède est chargé de développement numérique à Guadeloupe la 1ère, puis délégué numérique en 2018.

En 2019, il est nommé directeur éditorial de Martinique La 1ère. Son dernier poste, avant de revenir en Guadeloupe, était directeur éditorial de Wallis et Futuna La 1ère, depuis août 2023.

Laurent Salcède a pris ses fonctions dès ce 14 octobre. Il a prononcé quelques mots, avec un trémolo dans la voix, ému de revenir au pays, dans la station, auprès des salariés avec qui il a tant œuvré.

Ça fait chaud au cœur, forcément. Ça fait chaud au cœur de revenir sur ses terres. Ça fait chaud au cœur de revenir dans la station qui m’a vu naître. Je reviens avec des responsabilités aujourd’hui, c’est vrai. Je prends la mesure du pari et je me bats pour le pays, je me bats pour la station. Donc je suis forcément très content.