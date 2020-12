Jusqu'à jeudi le festival" Monde en Vues" se tient en Guadeloupe

La 7ème édition du festival international du film des droits humains en Guadeloupe a été lancée ce vendredi dans 3 lieux différents et cela malgrès la crise sanitaire. En tout, ce sont 21 films qui seront projetés et plusieurs causeries qui seront animées par des invités.



Trois lieux pour un seul et même festival

Elisabeth Gustave est la directrice du Festival Monde en vues.

C’est une première pour Maboula Soumahoro… Cette universitaire et activiste spécialiste en études afro américaines est l’une des invités de ce festival monde en vues. Invitée en Guadeloupe elle y animera des débats et des échanges avec le public.Cette année, la question des droits des hommes noirs est au cœur de cette 7ème édition. Après l’affaire Georges Floyd aux Etats Unis, celle des violences policières en France et celle du déboulonnage des statuts dans nos territoires… Le festival veut s’interroger sur ces questions et à prévu des films à ce propos. Une vingtaine de films. Des courts, des longs, des locaux et des internationaux, le festival porte cette espérance que tous les hommes peuvent vivre ensemble et en paix dans le respect des droits de chacun et c’est cette espérance qui se vit dans les salles obscures.Cette année et Covid Oblige, le festival s’installe au MACTe, à Gourbeyre et également, au palais de la Culture Félix Proto aux Abymes. Des sites limités et des rencontres encadrées pour faire face à l’épidémie mais le cinéma fera le reste.Certaines rencontres ont d’ailleurs dû être annulées par la Préfecture et remplacées par des web conférence. Mais le festival a su rebondir en limitant les lieux de diffusion des films par exemple.Le programme du festival est riche et varié. Plusieurs soirées de projections sont prévues au Macte, à Gourbeyre ou encore au Palais de la culture Félix Proto des Abymes.Jusqu’à jeudi, le public pourra voir des œuvres venues de France, des Etats Unis, de Guadeloupe ou encore de République Dominicaine. Des films qui racontent nos combats et qui nous ressemblent. A noter ce mercredi, une soirée projection ‘’vers une économie symbiotique..’’ en présence du Docteur Henri Joseph.Le festival Monde en vues, c’est plusieurs lieux, de nombreux films et des rencontres. Le programme est à télécharger sur le site du festival.