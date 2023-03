"Kepone" : le scandale du Chlordécone au cœur du roman de Philippe Godoc

Dans le roman policier "Kepone" (autre nom donné au Chlordécone), l’auteur Philippe Godoc emmène son personnage principal à la recherche de preuves ; il en est sûr, la molécule utilisée en Guadeloupe, source de pollution, est responsable de la mort de son père, victime d’un cancer. Mais dans cette fiction, mener une telle enquête s’avère dangereux... Interview de l’auteur.

Nadine Fadel, avec Ludivine Guiolet-Oulac •

La Guadeloupe est le théâtre du roman "Kepone" (mars 2023 - éditions Viviane Hamy), signé Philippe Godoc. Le héros de ce polar, le journaliste Marc Montroy, enquête sur un sujet tristement d’actualité, dans les Antilles Françaises : le scandale du Chlordécone, aussi appelé... Kepone.

L’auteur est un ardent défenseur de l’environnement. Il est arrivé en Guadeloupe en 1983, au départ pour un cours séjour mais, tombé amoureux de l’archipel, il y est resté, y a fondé l’Aquarium de Bas-du-Fort, au Gosier ; c’est aussi d’ici qu’il s’est investi dans diverses associations de protection des milieux marins.

Dans son roman policier "Kepone", haletant et bien documenté, Philippe Godoc navigue entre réalité et fiction, menant son personnage principal en terrain glissant, à la recherche de l’origine et des conséquences sur la santé humaine de la pollution des terres et des eaux de Guadeloupe, par une molécule fabriquée aux Etats-Unis. Le fait est que celle-ci a fait la fortune de personnes qui ne tiennent pas à être démasquées, ni poursuivies...

Philippe Godoc, passionné de thrillers et témoin de l’affaire (réelle) à rebondissements et des zones d’ombre qui subsistent, même après 30 ans, a su qu’il tenait un bon sujet d’écriture. Son imagination a fait le reste.

Il n’est pas impossible que les lecteurs retrouvent, un jour, Marc Montroy, dans d’autres aventures. Son créateur réfléchit à des affaires qui vaillent un tel retour, peut-être même une saga, autour de ce personnage.

Il l’a dit à Ludivine Guiolet-Oulac, dont il était l’invité, dans le "13h00 en Guadeloupe" du 16 mars 2023. L’interview complète est à revoir ci-dessous :